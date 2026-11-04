Ra mắt Pagani Huayra 70 Anima - Siêu xe phủ carbon pha bụi kim cương thật, dát bạch kim lên ngoại thất

Mẫu xe được trình làng tại sự kiện Concours at Wynn ở Las Vegas. Trước đó, hãng xe Italy đã công bố hai chiếc Huayra 70 mang tên Trionfo và Derecho. Sự kiện diễn ra khi Pagani đang sản xuất và bàn giao mẫu Utopia cho khách hàng.

Siêu xe được chế tạo thông qua chương trình cá nhân hóa Grandi Complicazioni của Pagani. Theo đó, khách hàng có thể tự thiết kế và lựa chọn cấu hình cho chiếc xe của riêng mình.

Huayra 70 Amia được chế tạo thông qua chương trình cá nhân hóa Grandi Complicazioni của Pagani. Ảnh: Pagani

Pagani Huayra 70 Anima phủ sợi carbon xanh pha bụi kim cương

Điểm nhấn của Pagani Huayra 70 Anima nằm ở lớp hoàn thiện ngoại thất. Cụ thể, phần lớn thân xe sử dụng sợi carbon để trần. Các chi tiết này gồm cản trước, cản sau, cửa, chắn bùn, nắp capo và nắp động cơ.

Đáng chú ý, lớp carbon màu xanh do Pagani chế tác được pha thêm bụi kim cương thật. Nhờ đó, thân xe có hiệu ứng lấp lánh. Bên cạnh đó, Pagani còn dát lá bạch kim thủ công lên cánh gió trước và một phần cửa. Lá bạch kim cũng xuất hiện trên nắp động cơ và chân cánh gió sau.

Xe có chi tiết lấy cảm hứng từ mẫu Pagani Zonda Cinque. Ảnh: Pagani

Tương tự hai chiếc trước, Anima có bộ khí động học khác các phiên bản Huayra thông thường. Xe được trang bị cản mới, bộ khuếch tán gió sau và cánh gió sau riêng. Ngoài ra, nóc xe có hốc gió lấy cảm hứng từ mẫu Pagani Zonda Cinque.

Hệ thống ống xả sáu đầu được phủ lớp gốm màu trắng. Không chỉ vậy, một số chi tiết khung gầm còn được sơn màu Tricolore Blue và Argentina Light Blue.

Bên trong khoang lái, ghế ngồi được bọc da màu trắng sữa. Đồng thời, ghế có thêm các chi tiết sợi carbon màu Inky Blue. Vô-lăng và núm cần số cũng được pha bụi kim cương. Ngoài ra, nội thất vẫn giữ các chi tiết nhôm để trần quen thuộc trên dòng Huayra.

Lớp carbon pha bụi kim cương cùng lá bạch kim là điểm nhấn chất liệu trên Huayra 70 Anima. Ảnh: Pagani

Pagani giữ động cơ V12 tăng áp kép và hộp số sàn

Về sức mạnh, Pagani Huayra 70 Anima dùng động cơ V12 tăng áp kép 6.0 lít do AMG cung cấp. Khối động cơ này được nâng cấp để đạt công suất 851 mã lực tại 6.000 vòng/phút. Trong khi đó, mô-men xoắn cực đại đạt 1.100 Nm. Xe không sử dụng hệ thống hỗ trợ điện.

Giống hai chiếc trước, động cơ kết hợp với hộp số sàn 7 cấp do Xtrac phát triển. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua bộ vi sai chống trượt cơ điện tử.

Không gian khoang lái theo phong cách sang trọng và không kém hiện đại. Ảnh: Pagani

Ở phần khung gầm, xe dùng hệ thống treo trước tay đòn kép. Ngoài ra, giảm xóc ở cả bốn bánh có thể điều chỉnh điện tử và liên kết với nhau. Hệ thống phanh gồm đĩa gốm carbon ở cả bốn bánh, đi kèm kẹp phanh Brembo.

Bên cạnh đó, Pagani trang bị cho Anima bộ mâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau. Bộ mâm này đi cùng lốp Pirelli P Zero Trofeo R. Cụ thể, lốp trước có kích thước 265/30, còn lốp sau là 355/25.

Theo nhà thiết kế Lorenzo Kerkoc, Pagani đã làm việc cùng chủ nhân chiếc xe hơn một năm. Mục tiêu là hiện thực hóa ước mơ thời thơ ấu của vị khách này. Cụ thể, người này mong muốn cùng Horacio Pagani tạo ra một chiếc xe đặc biệt.

Với sự xuất hiện của Anima, bộ ba Pagani Huayra 70 đã chính thức hoàn thiện.