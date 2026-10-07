Ra mắt 'Nhà an toàn' hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình ở Thanh Hóa

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Trung Hạ. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng điểm tựa an toàn, tin cậy cho phụ nữ, trẻ em trước nguy cơ bạo lực gia đình, xâm hại, mua bán người và các tình huống khẩn cấp.

Ra mắt tổ vận hành mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" xã Trung Hạ. Ảnh: XTH

Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được xây dựng nhằm tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu và bảo vệ những trường hợp có nguy cơ hoặc đang chịu tổn thương trong đời sống gia đình, xã hội. Tại xã Trung Hạ, mô hình được đặt tại Trạm Y tế Trung Tiến, do Hội LHPN làm nòng cốt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động.

Mô hình nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em được đặt tại Trạm Y tế Trung Tiến, xã Trung Hạ. Ảnh: PNTH

Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về trường hợp cần trợ giúp, tổ vận hành có trách nhiệm đánh giá nguy cơ, hỗ trợ ban đầu, kết nối các dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý, an ninh và chuyển tuyến khi cần thiết. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân, tôn trọng người được hỗ trợ và đặt quyền, lợi ích tốt nhất của phụ nữ, trẻ em lên hàng đầu.

Mô hình được kỳ vọng sẽ bảo vệ những trường hợp có nguy cơ hoặc đang chịu tổn thương trong đời sống gia đình, xã hội. Ảnh: XTH

Không chỉ là địa điểm hỗ trợ khẩn cấp, mô hình còn đóng vai trò đầu mối phối hợp liên ngành, theo dõi các trường hợp sau can thiệp, hạn chế nguy cơ tái diễn bạo lực, xâm hại. Đồng thời, đây cũng là nơi đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân nhận diện nguy cơ và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp.

Bà Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đánh giá, việc đưa mô hình vào hoạt động thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành tỉnh Thanh Hóa trong xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn cho phụ nữ và trẻ em. Mô hình hướng đến chuyển từ cách tiếp cận hỗ trợ sau khi vụ việc xảy ra sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Bà Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: PNTH

Bà Hạnh đề nghị tổ vận hành chủ động nắm tình hình địa bàn, phát hiện và hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ; Hội LHPN xã phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường kết nối dịch vụ và huy động nguồn lực để bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 20 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Trung Hạ và 30 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại xã Quan Sơn, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh: XTH

Theo lãnh đạo xã Trung Hạ, địa phương sẽ tăng cường phối hợp giữa chính quyền, công an, cơ sở y tế, trường học và các tổ chức đoàn thể trong phòng ngừa, phát hiện, tiếp nhận, xử lý các vụ việc. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng bản, chi hội phụ nữ và mỗi gia đình trong ngăn ngừa bạo lực, xâm hại, góp phần xây dựng gia đình thực sự là nơi yêu thương, tôn trọng và an toàn. Tại Thanh Hóa, mô hình được triển khai thí điểm tại hai địa phương là xã Trung Hạ và xã An Nông.