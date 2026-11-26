Sáng 25/11/2026, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ ra mắt C-Lex - nền tảng AI pháp lý Make in Việt Nam dành cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghệ CMC.

C-Lex được lựa chọn theo phương thức mới trong triển khai các nền tảng AI hỗ trợ công vụ. Theo đó, Nhà nước không trực tiếp đầu tư xây dựng nền tảng hay chỉ định doanh nghiệp phát triển mà Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bộ tiêu chí đánh giá, đồng thời thành lập hội đồng đánh giá với sự tham gia của đại diện 14 bộ, ngành và các chuyên gia độc lập.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp đăng ký tham gia đánh giá; những sản phẩm đáp ứng yêu cầu sẽ được lựa chọn đưa vào sử dụng.

Cách làm này góp phần huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tiết kiệm ngân sách nhà nước và hạn chế tình trạng đầu tư trùng lặp./.