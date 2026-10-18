Ra mắt nền tảng số khám phá di sản Hà Nội qua mã QR

Sáng 18/10, tại đình Kim Ngân (44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đại sứ quán Pháp - Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ ra mắt nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hà Nội cho biết, nền tảng số "Hành trình du lịch di sản Hà Nội" giúp đưa kết quả nghiên cứu về di sản đến gần hơn với công chúng, góp phần phục vụ giáo dục và phát triển du lịch văn hóa. Thông qua mã QR được đặt tại các điểm tham quan, người dân và du khách có thể dễ dàng truy cập thông tin mà không cần cài đặt ứng dụng riêng.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Phương

Ông Phạm Tuấn Long đánh giá cao sự phối hợp giữa các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo và đơn vị quản lý di tích trong quá trình triển khai dự án. Theo ông, công nghệ cần được vận dụng phù hợp với đặc điểm của từng di tích, đồng thời đi cùng việc cập nhật nội dung và tiếp nhận phản hồi của công chúng để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nền tảng là kết quả của quá trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ với các đối tác Pháp cùng các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội.

Trước đó, các chương trình hợp tác đã tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên và học viên trao đổi học thuật, tiếp cận phương pháp nghiên cứu mới, đồng thời phát triển nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo về di sản.

Trong quá trình triển khai dự án, sinh viên có cơ hội tham gia khảo sát thực địa, kiểm chứng tư liệu và biên soạn nội dung giới thiệu di tích. Qua đó, kiến thức được vận dụng vào thực tiễn, giúp người học rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, xử lý thông tin và truyền đạt kiến thức về di sản đến công chúng.

Ông Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, nhà trường đang tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng mô hình sang các tỉnh, thành phố khác. Tùy theo đặc điểm di sản, nhu cầu giáo dục và định hướng phát triển du lịch của từng địa phương, nội dung và công cụ số có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Phương

Nền tảng "Hành trình du lịch di sản Hà Nội" giới thiệu 28 di tích tiêu biểu, được tổ chức thành 4 hành trình theo chủ đề gồm Thăng Long tứ trấn, tín ngưỡng thờ Mẫu, đình thờ Tổ nghề và chùa Hà Nội. Thông qua bản đồ số và mã QR tại các điểm tham quan, người dùng có thể chủ động lựa chọn hành trình, tra cứu hồ sơ khoa học, hình ảnh xưa và nay, video, văn bia, tư liệu Hán Nôm, bản vẽ kiến trúc và tài liệu tham khảo ngay trên điện thoại thông minh.

Hành trình Thăng Long tứ trấn giới thiệu 4 ngôi đền Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, gắn với tín ngưỡng trấn giữ bốn phương kinh thành xưa. Hành trình tín ngưỡng thờ Mẫu kết nối 8 địa điểm, trong đó có đền Bà Kiệu và Phủ Tây Hồ, phản ánh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể.

Hành trình đình thờ Tổ nghề giới thiệu 8 di tích, trong đó có đình Kim Ngân, Đồng Lạc và Ngũ Xã, gắn với lịch sử các nghề thủ công truyền thống. Hành trình chùa Hà Nội tập trung vào các di tích liên quan đến Hòa thượng An Thiền (Phúc Điền), gồm các ngôi chùa: Báo Thiên, Liên Trì, Hàm Long và Liên Phái.

Các đại biểu cắt băng khai trương nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”. Ảnh: Hoài Phương

Dự án do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), với nguồn tài trợ từ Quỹ Équipe France của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.

Trong khoảng một năm triển khai, gần 40 chuyên gia cùng khoảng 100 sinh viên đã khảo sát hơn 100 di tích tại Hà Nội, lựa chọn 28 địa điểm để xây dựng hồ sơ tư liệu. Công việc bao gồm chụp ảnh, sưu tầm bản dập văn bia, dịch văn bản Hán Nôm, lập bản vẽ kiến trúc và quay video tại di tích.

Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều - bà Éléonore Caroit - giới thiệu nền tảng số "Hành trình du lịch di sản Hà Nội". Ảnh: Hoài Phương

Không chỉ phục vụ du lịch văn hóa, nền tảng còn hướng tới hỗ trợ giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu và kết nối cộng đồng. Học sinh, sinh viên có thể tiếp cận di sản thông qua trải nghiệm thực tế, trong khi các nhà nghiên cứu có thêm nguồn tư liệu về văn bia, văn bản Hán Nôm và kiến trúc để tra cứu. Dự án đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Pháp trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể và di sản số của Hà Nội.

Ngay sau lễ ra mắt tại đình Kim Ngân, các đại biểu đã tới một số di tích trong khu vực phố cổ để trải nghiệm hành trình khám phá di sản gắn với không gian đô thị của Thủ đô.