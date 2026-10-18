Từ khảo sát thực địa đến nền tảng công nghệ hiện đại

Ngày 18/10, tại đình Kim Ngân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lễ ra mắt nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” đã được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều (Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp).

Lễ ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” diễn ra tại đình Kim Ngân

Nền tảng số này là kết quả sau một năm làm việc nghiêm túc của gần 40 chuyên gia và 100 sinh viên dưới sự chủ trì của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), cùng sự phối hợp từ Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Dự án nhận tài trợ từ Quỹ Équipe France của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.

Từ hơn 100 di tích được khảo sát thực địa, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 28 di tích tiêu biểu để xây dựng hồ sơ khoa học chi tiết (bao gồm ảnh xưa - nay, video, bản dập văn bia, dịch thuật Hán Nôm, bản vẽ kiến trúc và tài liệu tham khảo).

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng khi toàn bộ kho tư liệu nghiên cứu được tích hợp lên một nền tảng công nghệ số thống nhất. Nền tảng kết hợp bản đồ số tương tác và hệ thống mã QR đặt trực tiếp tại các di tích, giúp người dùng dễ dàng truy cập ngay trên điện thoại thông minh mà không cần tải ứng dụng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”.

Nền tảng giới thiệu 28 di tích được phân chia theo 4 hành trình chủ đề:

Thăng Long tứ trấn: 4 ngôi đền trấn giữ 4 phương của kinh thành (Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh, Kim Liên).

Các đền thờ Mẫu: 8 điểm thờ tự gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, Đền Dâu, Vọng Tiên, Phủ Tây Hồ, cây hương ga Long Biên).

Đình thờ tổ nghề: 8 ngôi đình mang dấu ấn phường nghề cổ (Kim Ngân, Đồng Lạc, Phả Trúc Lâm, Hà Vĩ, Phúc Hậu, Tú Thị, Lò Rèn, Ngũ Xã).

Chùa Hà Nội: Các ngôi chùa gắn với Hòa thượng An Thiền / Phúc Điền (Báo Thiên, Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái).

Cầu nối văn hóa và hợp tác chiến lược Việt – Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, bà Éléonore Caroit nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa di sản trước áp lực đô thị hóa nhanh chóng. Bà khẳng định nền tảng đa ngôn ngữ (gồm tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh) không chỉ giúp công chúng tiếp cận tri thức dễ dàng mà còn mở rộng giao lưu văn hóa, biểu trưng cho tinh thần hợp tác “Équipe France”.

Về phía địa phương, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá cao tính ứng dụng của dự án trong việc phục vụ du lịch, giáo dục ngoại khóa và nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu trải nghiệm ứng dụng "Hành trình du lịch di sản Hà Nội".

Theo ông Phạm Tuấn Long, việc lựa chọn đình Kim Ngân làm nơi ra mắt cũng mang ý nghĩa sâu sắc, bởi đây là công trình từng được tu bổ với sự hỗ trợ kỹ thuật từ thành phố Toulouse (Pháp), tiếp nối chuỗi hợp tác bền chặt giữa Hà Nội và các đối tác Pháp.

"Dự án là ví dụ thực tiễn về việc kết nối nhà nghiên cứu, sinh viên, chuyên gia du lịch và cộng đồng trong công tác nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể cũng như di sản số của Thủ đô."

Sau nghi thức cắt băng ra mắt, các đại biểu đã trực tiếp trải nghiệm nền tảng tại đình Kim Ngân và thực hiện chuyến đi bộ kết nối qua các tuyến phố Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào ra hồ Hoàn Kiếm, lan tỏa đúng tinh thần "hành trình di sản" mà nền tảng hướng tới.