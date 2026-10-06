Ra mắt nền tảng số dùng chung kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn quốc

Nền tảng được định hướng trở thành hạ tầng số dùng chung, kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, startup, quỹ đầu tư và các đối tác công nghệ.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành khoảng 100 trung tâm đổi mới sáng tạo tại các địa phương, bộ, ngành, viện nghiên cứu và trường đại học. Mỗi trung tâm có chức năng, lĩnh vực hoạt động và thế mạnh riêng, nhưng việc mỗi đơn vị phát triển một nền tảng riêng có thể dẫn đến phân mảnh về hạ tầng và dữ liệu, hạn chế khả năng kết nối nguồn lực giữa các địa phương, lĩnh vực và thị trường.

ISC Platform lấy doanh nghiệp làm hạt nhân, thiết lập quy trình kết nối thực chất từ nhu cầu thực tế của thị trường, tìm kiếm nguồn lực, ghép nối đối tác cho đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI. Ảnh chụp màn hình giao diện nền tảng

ISC Platform được xây dựng nhằm giải quyết bài toán này. Các trung tâm vẫn giữ định danh, dữ liệu và quyền quản lý riêng, đồng thời có thể kết nối lên một hạ tầng chung để giới thiệu năng lực, chuyên gia, dự án khởi nghiệp, sản phẩm công nghệ và nhu cầu ứng dụng.

Theo ông Phạm Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ISC Platform không thay thế các trung tâm đổi mới sáng tạo mà mở rộng khả năng kết nối của từng đơn vị trên cùng một hạ tầng số. Mục tiêu là hạn chế tình trạng các chủ thể hoạt động như những “ốc đảo” riêng lẻ trong hệ sinh thái.

ISC Platform lấy doanh nghiệp làm trung tâm, xây dựng quy trình kết nối từ nhu cầu thực tế của thị trường, tìm kiếm nguồn lực, ghép nối đối tác đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nền tảng tích hợp dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp công nghệ, nhu cầu ứng dụng, chuyên gia và các nguồn lực đổi mới sáng tạo. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm, phân tích nhu cầu và đề xuất kết nối giữa doanh nghiệp với công nghệ, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, startup và nhà đầu tư.

Theo đại diện Arobid, nền tảng hướng tới chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, đồng thời sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xác định đối tác phù hợp và kết nối nhà mua - nhà bán, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và thị trường cho doanh nghiệp.

Cùng với việc ra mắt ISC Platform, Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo triển khai Vietnam Innovation Day Digital Trade Expo 2026 từ ngày 7 đến 14-10 trên nền tảng này.

Khác với triển lãm truyền thống vốn kết thúc khi sự kiện khép lại, dữ liệu về sản phẩm, giải pháp, nhu cầu công nghệ và doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ tiếp tục được lưu trữ trên ISC Platform. AI có thể hỗ trợ phân tích nhu cầu và đề xuất kết nối, tạo điều kiện để hoạt động giao thương, chuyển giao công nghệ tiếp tục được duy trì trên môi trường số thay vì chỉ diễn ra trong thời gian sự kiện.

Việc hình thành hạ tầng kết nối chung được kỳ vọng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu, công nghệ, doanh nghiệp và thị trường; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo ra giá trị thực tế từ hoạt động đổi mới sáng tạo.