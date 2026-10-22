Ra mắt nền tảng kết nối doanh nghiệp trên môi trường số IBF Business Hub

Ông Phùng Văn Thành - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia (đứng giữa), Tiến sĩ Frederick Yap - Chủ tịch IBF (thứ 2 từ trái sang), bà Đặng Minh Anh - Chủ tịch IBF Vietnam-Singapore (thứ 3 từ phải sang) tại sự kiện. (Ảnh: IBF Vietnam-Singapore)

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Liên đoàn Doanh nhân quốc tế (IBF) và Lễ trao giải doanh nghiệp hàng đầu quốc tế IBF lần thứ 23 tổ chức tại Malaysia. IBF Business Hub vận hành trên nền tảng công nghệ do Arobid.com cung cấp.

Điểm đột phá của nền tảng kết nối doanh nghiệp trên môi trường số IBF Business Hub (ibf-vietnam.arobid.com) nằm ở cách tiếp cận mới đối với hoạt động ngoại thương, chuyển đổi từ mô hình sự kiện truyền thống sang xây dựng hạ tầng số dùng chung vận hành bằng AI.

Nền tảng kết nối doanh nghiệp trên môi trường số IBF Business Hub. (Ảnh: IBF Vietnam-Singapore)

Thực tế cho thấy, chi phí tham gia một hội chợ triển lãm trực tiếp kéo dài nhiều ngày hiện nay có thể lên tới vài trăm triệu đồng, tạo áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. IBF Business Hub giải quyết nút thắt này bằng cách đưa giao thương sang trạng thái vận hành liên tục 24/7/365 trên môi trường số. Doanh nghiệp chỉ cần xây dựng hồ sơ số B2B là có thể duy trì sự hiện diện và tiếp cận đối tác quốc tế mọi lúc, mọi nơi.

Nền tảng tích hợp chuỗi công cụ AI thuộc giải pháp Arobid Version 2.0 nhằm tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ quy trình kết nối B2B gồm AI Onboarding - tự động hóa quá trình tiếp nhận, chuẩn hóa và xác minh dữ liệu năng lực doanh nghiệp; AI Buyer Find & Match - phân tích dữ liệu nhu cầu thực tế để tự động gợi ý và ghép nối chính xác giữa nhà mua hàng quốc tế và doanh nghiệp cung ứng; AI Deep Search Engine & Data Lake/Data Warehouse - hệ thống tra cứu chuyên sâu kết hợp kho dữ liệu quy mô lớn, hỗ trợ phân tích xu hướng thị trường, đối tác và ngành hàng theo thời gian thực và Digital TradeXpo - không gian gian hàng triển lãm số đa phương tiện giúp doanh nghiệp hiển thị sinh động sản phẩm và năng lực sản xuất. Việc chính thức đưa AI trở thành "hạ tầng lõi" trong xúc tiến thương mại mở ra phương thức ngoại thương số hiện đại, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập sâu vào nền kinh tế số toàn cầu.