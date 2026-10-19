Ra mắt nền tảng công nghệ số 'Hành trình du lịch di sản Hà Nội'

Dự án hợp tác quốc tế FEF-R do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) và các đối tác triển khai, xây dựng 4 hành trình di sản tiêu biểu của khu vực nội đô lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Người dân tìm hiểu thông tin các di tích. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nền tảng tổ chức nội dung thành 4 tuyến khám phá gắn liền với tín ngưỡng, kiến trúc và văn hóa Thủ đô, gồm: 1) Thăng Long tứ trấn; 2) Các đền thờ Mẫu; 3) Đình thờ tổ nghề; 4) Chùa Hà Nội. Với 28 mã QR là các hành trình kết nối 28 điểm di tích, cung cấp thông tin song ngữ về lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng, lễ hội và nghề truyền thống.