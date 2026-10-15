Ra mắt nền tảng công nghệ số 'Hành trình du lịch di sản Hà Nội'

Hoạt động kỷ niệm 909 năm ngày hóa của Linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan tại đình Yên Thái, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

“Hành trình du lịch di sản Hà Nội” là sản phẩm của dự án phát huy giá trị di sản, được Quỹ Équipe France của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì dự án, phối hợp Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Trong khoảng một năm, gần 40 chuyên gia và khoảng 100 sinh viên tham gia khảo sát hơn 100 di tích ở Hà Nội, từ đó chọn ra 28 di tích tiêu biểu. Nhóm nghiên cứu chụp ảnh, sưu tầm bản dập văn bia, dịch văn bản Hán Nôm (chữ Hán và chữ Nôm), vẽ sơ đồ kiến trúc và quay video tại từng điểm.

Mỗi di tích có một hồ sơ riêng gồm phần mô tả khoa học, ảnh xưa và nay, video, trích đoạn văn bia và tư liệu Hán Nôm, bản vẽ kiến trúc cùng thư mục tài liệu tham khảo chọn lọc. Ngày 3/12/2025, tại đền Quán Thánh, dự án giới thiệu 4 hành trình di sản thử nghiệm, mỗi hành trình gắn với một hệ thống tín ngưỡng truyền thống.

Lễ ra mắt ngày 18/10/2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng: Toàn bộ kho tư liệu này được đưa lên một nền tảng công nghệ số thống nhất, kết hợp bản đồ số tương tác, hệ thống mã QR đặt tại di tích.

Nền tảng hướng tới 4 nhóm mục đích: phục vụ du lịch, giáo dục, nghiên cứu và kết nối cộng đồng. Du khách có thể tự đi theo từng hành trình, quét mã QR tại di tích để xem hồ sơ khoa học của điểm đến. Nhà trường có thể dùng các hành trình như một công cụ sư phạm, lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa của học sinh Hà Nội.

Với giới nghiên cứu, kho dữ liệu về văn bia, tư liệu Hán Nôm và kiến trúc của 28 di tích là nguồn tư liệu được hệ thống hóa và dễ tra cứu. Dự án cũng là một ví dụ về hợp tác khoa học và giáo dục Việt-Pháp trong lĩnh vực di sản. Nhằm kết nối nhà nghiên cứu, sinh viên, kỹ sư, chuyên gia du lịch và cộng đồng địa phương quanh việc nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể và di sản số của Thủ đô.