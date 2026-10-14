Ra mắt nền tảng công nghệ số 'Hành trình du lịch di sản Hà Nội'

Ngày 18/10 tới đây, nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” sẽ chính thức ra mắt tại đình Kim Ngân, số 44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm.

Với bản đồ tương tác và mã QR tại di tích, nền tảng cho phép người dân, du khách và học sinh, sinh viên chủ động khám phá các di tích của Thủ đô, đồng thời tiếp cận kho tư liệu khoa học được hệ thống hóa.

Nền tảng tổ chức nội dung thành bốn hành trình: Thăng Long Tứ trấn; các đền thờ Mẫu; đình thờ tổ nghề; chùa Hà Nội. Các điểm đến phản ánh nhiều lớp di sản của Thủ đô, từ tín ngưỡng dân gian, kiến trúc tôn giáo đến dấu ấn phường nghề trong khu phố cổ./.