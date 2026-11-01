Ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP): Kết nối nguồn lực, thúc đẩy khai thác hiệu quả giá trị văn hóa trên môi trường số

Dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự chương trình

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè.

"Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng để những giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa đến gần hơn với mỗi người dân", Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại sự kiện

Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình.

Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó chính là mục tiêu mà chúng ta hướng tới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để những mong muốn ấy trở thành hiện thực, chúng ta cần sự chung tay tích cực của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương, các đơn vị văn hóa trên cả nước chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày. Mỗi thông tin được công bố cần giúp người dân biết rõ có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia như thế nào.

Bộ trưởng mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp cùng mang đến những hoạt động, sản phẩm có chất lượng; kể câu chuyện Việt Nam bằng sự am hiểu, lòng tự hào và tinh thần sáng tạo. Chất lượng trải nghiệm sẽ hấp dẫn công chúng muốn quay trở lại và mong muốn giới thiệu, chia sẻ với những người khác.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chính thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đề nghị đơn vị vận hành nền tảng thường xuyên lắng nghe người sử dụng, tiếp tục hoàn thiện để bản đồ thực sự dễ tìm, dễ dùng và hữu ích. Hiệu quả cần được thể hiện bằng việc người dân tiếp cận văn hóa thuận tiện hơn, các hoạt động văn hóa thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

"Với mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi xin gửi một lời mời: hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hoá Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình. Hãy bắt đầu từ một di sản, một làng nghề, một sự kiện văn hóa ở gần chúng ta. Hãy là những đại sứ lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt Nam, cùng làm cho mỗi điểm đến trên bản đồ trở thành một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động; để mỗi hành trình khám phá sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước", Bộ trưởng bày tỏ.

Khai thác hiệu quả giá trị văn hóa trên môi trường số

Việc ra mắt CMAP được triển khai trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định vai trò đột phá của công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống.

Cùng với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đặc biệt, việc đưa nền tảng vào vận hành gắn với triển khai Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30.9.026 về kết luận Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ nhất và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30.9.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo đó, CMAP được xây dựng nhằm phục vụ đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) sẽ được triển khai tại địa chỉ cmap.vn. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, Thành phố.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực.

Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Chương trình nghệ thuật tại sự kiện

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm.

Những sản phẩm như tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề, ẩm thực và văn hóa địa phương có thể trở thành những nội dung thiết thực để công chúng tìm hiểu và tiếp cận khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên nền tảng.

Đồng thời, người dùng có thể chủ động định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra ngay xung quanh tọa độ địa lý của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó, việc Nền tảng cung cấp các thông tin và chính sách ưu đãi sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các gói dịch vụ tham quan, trải nghiệm hoặc các chương trình hỗ trợ thiết thực.

Tính năng này giúp công chúng tối ưu hóa chi phí và chủ động lựa chọn các dịch vụ phù hợp, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kích thích tiêu dùng và thu hút du khách đến với các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng.

Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Việc đưa CMAP vào vận hành được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy khai thác hiệu quả giá trị văn hóa trên môi trường số.

Để nền tảng phát huy hiệu quả lâu dài, sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong cung cấp, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu có ý nghĩa quan trọng.

Qua đó, CMAP từng bước trở thành cầu nối giữa các giá trị văn hóa với công chúng, góp phần đổi mới phương thức quản lý, quảng bá và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.