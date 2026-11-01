Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định vai trò đột phá của công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống. Cùng với Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Triển khai Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30/9/2026 về kết luận Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, trong đó chỉ đạo tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội; Đồng thời thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam nhằm phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh Khẳng định: Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè. Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng để những giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa đến gần hơn với mỗi người dân.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị: các địa phương, các đơn vị văn hóa trong cả nước chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày. Mỗi thông tin được công bố cần giúp người dân biết rõ có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia như thế nào. Đơn vị vận hành nền tảng thường xuyên lắng nghe người sử dụng, tiếp tục hoàn thiện để bản đồ thực sự dễ tìm, dễ dùng và hữu ích. Hiệu quả cần được thể hiện bằng việc người dân tiếp cận văn hóa thuận tiện hơn, các hoạt động văn hóa thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ: htts://cmap.vn

CMAP được triển khai tại địa chỉ htts://cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, Thành phố.

Tính đến 12h00 ngày 1/11/2026, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ VHTTDL công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Việc duy trì và phát triển CMAP gắn liền với cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan quản lý và địa phương trong công tác chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đưa nền tảng trở thành công cụ tra cứu văn hóa hữu ích, tin cậy cho người dân và du khách.

Với sự kết hợp của sự kiện ra mắt CMAP, Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" – một sản phẩm ứng dụng công nghệ, đã thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số.

Đại biểu trải nghiệm Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Chính những hoạt động trải nghiệm sống động và mô hình sáng tạo cụ thể như Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nguồn dữ liệu chuẩn xác hữu ích cần được tích hợp, cập nhật lên CMAP, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng.

Tiết mục văn nghệ tại chào mừng lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.