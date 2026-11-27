Quang cảnh buổi ra mắt.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, TS. Hoàng Xuân Châu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, bình đẳng giới là một trong những giá trị nền tảng của quyền con người, đồng thời là yêu cầu quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Việc đưa nội dung giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo không chỉ nhằm bổ sung kiến thức mà còn góp phần đổi mới tư duy pháp lý, nâng cao năng lực nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề về giới cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, áp dụng và thực thi pháp luật.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Xuân Châu kỳ vọng việc ra mắt môn học sẽ tạo tiền đề để Nhà trường tiếp tục lồng ghép nội dung và phương pháp tiếp cận giới trong các học phần luật khác, cũng như trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Đồng thời, Phó Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Liên minh châu Âu, UNDP và ghi nhận những đóng góp của các chuyên gia, giảng viên Khoa Pháp luật Dân sự và sinh viên trong quá trình xây dựng, triển khai giảng dạy thí điểm môn học.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải, Cố vấn trưởng UNDP tại Việt Nam chúc mừng Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức đưa môn học vào chương trình đào tạo, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Nhà trường và UNDP trong khuôn khổ Chương trình EU JULE. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải nhấn mạnh, bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện để bảo đảm công lý và củng cố pháp quyền.

Việc hình thành năng lực nhận diện định kiến giới, đánh giá tác động của chính sách và pháp luật đối với phụ nữ và nam giới cần được thực hiện ngay từ giảng đường đại học. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới xây dựng nền tư pháp công bằng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.

TS. Hoàng Xuân Châu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng tại buổi lễ.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh đồng thời khẳng định cam kết của UNDP trong việc tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường thúc đẩy bình đẳng giới trong đào tạo luật.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Khoa Pháp luật Dân sự đã giới thiệu môn học “Giới, Bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”. Được xây dựng dưới hình thức học phần tự chọn dành cho sinh viên trình độ đại học, môn học tập trung trang bị kiến thức, phương pháp phân tích giới, đánh giá tác động giới, lồng ghép giới và ngân sách có trách nhiệm giới trong xây dựng, thực thi chính sách và pháp luật. Chương trình cũng ghi nhận những chia sẻ về trải nghiệm học tập và cảm nhận của sinh viên đã tham gia lớp học thí điểm, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp giảng dạy môn học.

Tiếp nối Lễ ra mắt, Tọa đàm về giảng dạy giới và bình đẳng giới trong đào tạo luật được tổ chức với hai tham luận: “Kinh nghiệm và thực tiễn giảng dạy về giới và bình đẳng giới trong đào tạo luật tại một số cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” của TS. Bùi Minh Hồng, Trưởng Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình và “Thực tiễn lồng ghép vấn đề giới và bình đẳng giới trong chương trình đào tạo và các môn học luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội” của PGS.TS. Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng Khoa Pháp luật Dân sự.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về phương pháp lồng ghép giới trong các học phần luật; kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng, áp dụng và thực thi pháp luật; vai trò của giáo dục và đào tạo pháp luật trong thúc đẩy bình đẳng giới.