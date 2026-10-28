Ra mắt mô hình 'Xứ đạo 3 tốt' tại Giáo xứ Thánh Tâm

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, phường Hà Giang 2; đại diện Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh, Linh mục Trần Văn Thọ, Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm, cùng các vị chức sắc, chức việc, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân.

Đại biểu dự chương trình.

Mô hình “Xứ đạo 3 tốt” tập trung vào ba nội dung cốt lõi: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo; thực hành tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Để mô hình phát huy hiệu quả, Giáo xứ cần tiếp tục vận động chức sắc, chức việc và giáo dân chủ động hưởng ứng, đưa các tiêu chí vào sinh hoạt tôn giáo và đời sống hằng ngày. Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện bằng những việc làm và minh chứng cụ thể.

Tại buổi lễ, Linh mục Chính xứ trao Bản đăng ký và Bản cam kết thực hiện mô hình cho đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo UBND phường Hà Giang 2; lãnh đạo Sở trao Kế hoạch triển khai mô hình cho Giáo xứ Thánh Tâm. Nghi thức thể hiện sự thống nhất về trách nhiệm và quyết tâm phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và tổ chức tôn giáo trong quá trình triển khai.

Đại biểu trao bản cam kết thực hiện mô hình.

Theo kế hoạch, kết quả thực hiện mô hình sẽ được theo dõi, đánh giá trên cơ sở các tiêu chí và minh chứng cụ thể, dự kiến tổng kết trong quý I/2027. Những cách làm phù hợp, hiệu quả sẽ được nghiên cứu, xem xét nhân rộng tại các cơ sở tôn giáo khác trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2027–2030.

Việc xây dựng mô hình “Xứ đạo 3 tốt” là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, gắn với đời sống cộng đồng. Qua đó, góp phần đưa công tác dân vận đi vào thực chất, gắn với những nhu cầu thiết thực của cộng đồng; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng thời, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với đồng bào tôn giáo, vun đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.