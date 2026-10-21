Ra mắt mô hình 'Xã Bến Hải an toàn giao thông'

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã đã công bố quyết định và thông qua bộ tiêu chí xây dựng an toàn giao thông đối với gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các tuyến đường tự quản. Mô hình được triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông.

Các lực lượng chức năng và đoàn thể tham gia hưởng ứng mô hình “Xã Bến Hải an toàn giao thông” - Ảnh: L.O

Sau lễ ra mắt, Công an xã Bến Hải, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường chính. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.