Ra mắt mô hình tuyến đường 'Ngày xanh - đêm sáng' tại xã Năm Căn

Đến dự có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau; cùng lãnh đạo xã Năm Căn.

Đại biểu và người dân tham dự lễ ra mắt mô hình tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng” tại ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn.

Tuyến đường có chiều dài hơn 2.000 m, được lắp đặt 50 trụ đèn năng lượng mặt trời từ nguồn tài trợ 100 triệu đồng của Công đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong ấp cùng chung tay thực hiện đồng bộ nhiều phần việc như trồng cây xanh, xây dựng cột cờ kiểu mẫu, tuyến đường an ninh trật tự... góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh cho khu dân cư.

Đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng ra mắt mô hình tuyến đường “Ngày xanh – đêm sáng” tại ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn.

Phát biểu tiếp nhận mô hình, bà Phan Thị Trang Phượng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Năm Căn, khẳng định: “Đơn vị cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Kinh Tắc để quản lý, duy trì và nâng cao chất lượng mô hình. Công trình được đầu tư hôm nay là thành quả của sự chung tay; nhưng để mô hình thực sự phát huy hiệu quả và bền vững, điều quan trọng nhất chính là ý thức tự giác, trách nhiệm và sự đồng lòng của mỗi người dân”.

Bà Phan Thị Trang Phượng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Năm Căn cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Kinh Tắc quản lý, duy trì và nâng cao chất lượng mô hình.

Sự ra đời của mô hình “Ngày xanh - đêm sáng” tại ấp Kinh Tắc không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường mà còn là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để xã Năm Căn tiếp tục nhân rộng nhiều tuyến đường kiểu mẫu trong thời gian tới.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau trao quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Huỳnh Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Năm Căn, trao thư cảm ơn và tặng hoa tri ân Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng BIDV Cà Mau.

Ngay sau lễ ra mắt, lãnh đạo tỉnh, xã cùng Hội Cựu chiến binh triển khai mô hình “1+5”, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt các tiêu chí về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng nếp sống văn minh.

Lãnh đạo tỉnh, xã trồng cây lưu niệm tại tuyến đường.