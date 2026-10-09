Ra mắt mô hình 'Tổ dân phố - Việt Hưng kết nối'

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo phường Việt Hưng thực hiện nghi thức ra mắt mô hình điểm “Tổ dân phố - Việt Hưng kết nối”. Ảnh: B.Duy

Báo cáo tại chương trình, Tổ trưởng tổ dân phố Giang Biên 4 Lê Văn Minh cho biết, mô hình “Tổ dân phố số - Kết nối, đồng hành, phát triển” được xây dựng nhằm tạo phương thức kết nối thuận tiện giữa tổ dân phố, người dân và chính quyền. Trong đó, ứng dụng “Việt Hưng kết nối” là công cụ quan trọng, từng bước đưa hoạt động của tổ dân phố lên môi trường số.

Theo ông Lê Văn Minh, chuyển đổi số tại khu dân cư không phải điều xa vời mà bắt đầu từ những công việc thường ngày. Chẳng hạn, khi tổ chức họp dân, thay vì thông báo qua nhiều hình thức, tổ trưởng có thể cập nhật thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp trên ứng dụng để người dân thuận tiện theo dõi, chủ động sắp xếp thời gian tham dự.

Tương tự, các thông tin cảnh báo, phản ánh về vệ sinh môi trường hay hoạt động vận động cộng đồng cũng có thể được truyền tải nhanh chóng, tập trung hơn. Qua đó, công nghệ không chỉ hỗ trợ thông tin hai chiều mà còn tăng cường sự tương tác, khuyến khích người dân tham gia các công việc chung tại khu dân cư.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam trao Quyết định công nhận mô hình tới lãnh đạo Tổ dân phố Giang Biên 4. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam nhấn mạnh, mô hình điểm “Việt Hưng kết nối” góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ, hoạt động của tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Theo ông Đường Hoài Nam, chuyển đổi số ở cơ sở phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, hướng tới truyền tải thông tin nhanh hơn, tiếp nhận phản ánh thuận tiện hơn, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. Việc ứng dụng công nghệ cũng giúp giảm thời gian xử lý công việc hành chính, tổng hợp cho cán bộ cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: B.Duy

Để mô hình vận hành hiệu quả, ông Đường Hoài Nam đề nghị cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và Tổ chuyển đổi số cộng đồng phân công rõ trách nhiệm; cán bộ, đảng viên gương mẫu sử dụng các tiện ích số, đồng thời hướng dẫn, vận động người dân tham gia.

Trong quá trình triển khai, cần quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh và những trường hợp còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, tổ dân phố cần xây dựng nền nếp việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin rõ ràng, bảo đảm mỗi phản ánh đều có đầu mối theo dõi. Việc đăng tải thông tin cần chính xác, kịp thời; dữ liệu và thông tin cá nhân phải được quản lý, phân quyền, sử dụng đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Ông Đường Hoài Nam bày tỏ tin tưởng mô hình điểm “Tổ dân phố - Việt Hưng kết nối” tại Tổ dân phố Giang Biên 4 sẽ từng bước đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng phường Việt Hưng văn minh, hiện đại, an ninh, an toàn, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo phường Việt Hưng và Tổ dân phố Giang Biên 4 tại lễ ra mắt mô hình. Ảnh: B.Duy

Lãnh đạo phường Việt Hưng cũng yêu cầu sau khi triển khai, các đơn vị cần đánh giá mô hình dựa trên kết quả thực chất, từ số hộ tham gia, mức độ sử dụng ứng dụng, số lượng phản ánh được tiếp nhận, xử lý đến hiệu quả khai thác hệ thống camera và chi phí duy trì. Trên cơ sở đó, phường kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, từng bước hoàn thiện mô hình trước khi xem xét nhân rộng.