Ra mắt mô hình Tick xanh trách nhiệm suất ăn trường học

Trách nhiệm vì cộng đồng

tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Nguyên Phương (Phó giám đốc Sở Công thương), ông Đào Hà Trung (Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM), đại diện các phòng, ban trực thuộc HĐND, UBND Thành phố, Sở An toàn thực phẩm, Sở Giáo dục đào tạo, lãnh đạo chính quyền địa phương và Ban Công tác mặt trận 52 ấp, Ban giám hiệu các trường học cùng đại diện các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn học đường...

Đây là dịp để các cơ quan quản lý, nhà trường, các đơn vị cung cấp thực phẩm, đơn vị cung cấp suất ăn cùng trao đổi, phối hợp và thể hiện trách nhiệm trong quá trình triển khai chương trình. Mô hình nhằm tăng cường trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm, nâng cao tính minh bạch, khả năng kiểm soát và truy xuất nguồn gốc trong quá trình cung cấp thực phẩm, tổ chức suất ăn phục vụ học sinh.

Theo ông Trương Văn Tánh (Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh): Thời gian qua, UBND TPHCM có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chặt chẽ thực phẩm đưa vào bếp ăn tập thể. Mục tiêu hướng đến là nhằm bảo đảm cho học sinh có bữa ăn an toàn, bền vững. Vấn đề đặt ra là các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương phải quản lý ngay từ đầu những chuỗi cung ứng thực phẩm về nguồn gốc sản xuất, nuôi trồng, khâu vận chuyển, chế biến. Đặc biệt, ai chịu trách nhiệm khi có sự cố?...

Ông Trương Văn Tánh (Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh) phát biểu chỉ đạo

Điều quan trọng nhất chính là dấu tick đó đại diện cho trách nhiệm, sự minh bạch và lòng tự trọng của từng mắt xích trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Mỗi nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc nguyên liệu. Mỗi đơn vị chế biến phải chịu trách nhiệm về chất lượng bữa ăn. Mỗi địa phương và nhà trường phải chịu trách nhiệm trong lựa chọn nhà cung cấp và giám sát chặt chẽ. Mỗi cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm trong kiểm tra, hỗ trợ và công khai thông tin. Và phụ huynh cũng trở thành người giám sát thông minh thông qua việc được tiếp cận đầy đủ thông tin về suất ăn của con mình. Khi mọi mắt xích đều minh bạch thì niềm tin sẽ được hình thành.

"Khi trách nhiệm được chia sẻ thì sự an toàn mới thực sự bền vững. Điều chúng tôi mong muốn hôm nay không chỉ là công bố một mô hình, mà là từng bước xây dựng được một hệ sinh thái thực phẩm an toàn, nơi tất cả các đơn vị cung ứng đều hướng tới sản xuất sạch, kinh doanh có trách nhiệm và cạnh tranh bằng chất lượng, không chạy theo giá rẻ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ hình thành được một mạng lưới các doanh nghiệp, các nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có khả năng truy xuất nguồn gốc điện tử, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm để đồng hành lâu dài với các trường học trên địa bàn. Qua đó, các trường sẽ không còn phải tìm kiếm nguồn thực phẩm mỗi năm học mới, phụ huynh có thêm niềm tin; còn các em học sinh sẽ được bảo vệ bằng hệ thống quản lý khoa học, minh bạch và có trách nhiệm", Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh nhấn mạnh.

Mô hình cần được nhân rộng

theo UBND xã Đông Thạnh, từ 4 trường mầm non được triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu, với sự tích cực hưởng ứng, tham gia của các trường học và đơn vị cung cấp suất ăn, đến nay, 12 trường từ mầm non đến THCS thuộc phạm vi quản lý của xã Đông Thạnh đã tham gia chương trình, đạt tỷ lệ 100%. Xã Đông Thạnh là đơn vị hành chính cấp phường, xã của Thành phố dẫn đầu trong công tác thực hiện mô hình "Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm".

Khảo sát, đánh giá chất lượng bếp ăn an toàn tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi

Để mô hình thực sự có hiệu quả, UBND xã đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc chính xác, mở rộng, tiếp cận nhiều mạng lưới các nhà cung cấp đạt chuẩn, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi thực phẩm. Trong đó, Phòng Văn hóa xã hội phối hợp với các cơ sở giáo dục khi tham mưu UBND xã cần xem tiêu chí ATTP và truy xuất nguồn gốc là điều kiện tiên quyết khi lựa chọn đơn vị cung ứng. Tuyệt đối không đánh đổi sức khỏe của các em học sinh bằng việc lấy giá thành thấp.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể Nhân dân; đồng thời xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, các doanh nghiệp, nhà cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương. Sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bền vững hơn khi được xây dựng trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi sản phẩm sạch đến được bữa ăn học đường không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần nuôi dưỡng tương lai của đất nước. Mỗi dấu "Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm" sẽ không chỉ là biểu tượng của chất lượng mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự tử tế và trách nhiệm xã hội.

Không chỉ dừng lại ở các trường công lập, thời gian tới, xã Đông Thạnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động triển khai đến các trường, nhóm lớp ngoài công lập đăng ký tham gia mô hình "Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm". Với sự quan tâm của Trung ương và chính quyền Thành phố, mô hình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nhân rộng và trở thành giải pháp hiệu quả để xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch và có nguồn gốc rõ ràng cho mọi bếp ăn ở trường học.

Dịp này, UBND xã Đông Thạnh đã trao hoa tri ân đến Sở Công thương TPHCM và Hội Công nghệ cao TPHCM, ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị trong quá trình triển khai mô hình. Đặc biệt, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn học đường trao tặng 100 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thực tế cho thấy, mô hình "Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm" không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, mà còn hướng đến hình thành một chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch, an toàn và có trách nhiệm với sự tham gia của chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe và tạo nền tảng phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.