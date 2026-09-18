Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông".

Mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông” được Công an tỉnh triển khai xây dựng điểm (từ ngày 16/9/2026 đến 14/12/2026) để tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông” xây dựng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) và vi phạm pháp luật về giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân cư trú và người tham gia giao thông, từng bước hình thành “Văn hóa giao thông” trên địa bàn phường.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoa Lư đã ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm TTATGT, xây dựng mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông”; UBND phường ban hành kế hoạch xây dựng mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông”.

Theo kế hoạch, phường Hoa Lư phấn đấu kéo giảm TNGT ít nhất 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT. 100% tổ dân phố xây dựng và duy trì mô hình tự quản về TTATGT; ít nhất 90% tổ dân phố được công nhận đạt tiêu chí “Tổ dân phố an toàn giao thông”; hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; 100% cán bộ, công chức, viên chức, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT theo quy định; hoàn thành việc rà soát hạ tầng giao thông đối với 100% các tuyến đường trên địa bàn; tổ chức khắc phục ngay các bất cập thuộc thẩm quyền. Đối với những trường hợp vượt thầm quyền thì lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

100% tuyến đường chính, khu vực trường học, chợ, khu dân cư được rà soát phương án bảo đảm TTATGT; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất TTATGT. 100% kiến nghị của nhân dân về mất TTATGT được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến; trong đó, ít nhất 70% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và phường Hoa Lư khẳng định: Việc xây dựng mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông” không chỉ nhằm kéo giảm vi phạm, phòng ngừa TNGT mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Do đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố cần xác định việc triển khai thành công mô hình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng kế hoạch thực hiện theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”; tập trung rà soát, xử lý các điểm thường xuyên vi phạm, các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả theo từng tuần, từng tháng để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, camera giám sát, bản đồ số và dữ liệu số trong quản lý, điều hành giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh…

Đại diện các đơn vị, nhà trường, tổ dân phố ký giao ước thi đua hưởng ứng triển khai mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông”.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng biểu trưng mũ bảo hiểm cho Ban Chỉ đạo phường Hoa Lư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông”. Cùng với đó, đại diện các đơn vị, nhà trường, tổ dân phố ký giao ước thi đua hưởng ứng triển khai mô hình “Phường Hoa Lư an toàn giao thông”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Công an tỉnh đã trao tặng biểu trưng 1.000 mũ bảo hiểm cho Ban Chỉ đạo phường Hoa Lư, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tới đông đảo nhân dân.