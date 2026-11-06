Ra mắt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Đông Kinh

Chiều 6/11, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Đông Kinh tổ chức ra mắt mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại thôn Chi Lưu (xã Đông Kinh). Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành và 40 thành viên, địa chỉ tin cậy trong phòng chống bạo lực gia đình.

Các đại biểu dự buổi ra mắt.

Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” được thành lập tại thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh gồm 3 thành tố: CLB gia đình phát triển bền vững; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Các thành viên mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; vận động các gia đình xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, yêu thương, tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ hòa giải và người dân phát hiện sớm nguy cơ bạo lực gia đình; kịp thời tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực và chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Các thành viên cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên những gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực; tư vấn, hỗ trợ, hòa giải khi phù hợp, bảo đảm an toàn cho người bị bạo lực và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo UBND xã Đông Kinh tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm.

Việc ra mắt mô hình nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, từng bước giảm thiểu bạo lực gia đình; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ tại khu dân cư.

Phát huy vai trò của các thành viên trong việc vận động, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, không có bạo lực.

Tại buổi lễ, các thành viên tham dự cũng đã được hướng dẫn tổ chức hoạt động mô hình và một số nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Sở VH-TT&DL đã trao tặng 1 bộ loa, hỗ trợ mô hình phòng chống bạo lực gia đình cho thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh.