Ra mắt mô hình “Nhà văn hóa số” tại Tổ dân phố 19.

Mô hình "Nhà văn hóa số" được triển khai nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở khu dân cư, từng bước hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với ứng dụng công nghệ số. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sử dụng những tiện ích số phục vụ đời sống.

Tại các nhà văn hóa, người dân được hỗ trợ tiếp cận các nền tảng số, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các ứng dụng phục vụ học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày. Mô hình cũng hướng đến việc phổ biến kỹ năng số, nhất là đối với người cao tuổi và những người còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ.

Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số và thông tin phục vụ đời sống, từng bước hình thành cộng đồng dân cư số.

Mô hình góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND phường An Cựu đề nghị các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ, cập nhật nội dung, bảo đảm trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật vận hành ổn định. Ban điều hành tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các tiện ích số.

Địa phương cũng khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy vai trò nòng cốt trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, đồng thời vận động cộng đồng cùng quản lý, giữ gìn cơ sở vật chất và đóng góp sáng kiến để hoàn thiện mô hình.