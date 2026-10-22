Ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” xã An Nông

Các đại biểu ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” hoạt động như một thiết chế hỗ trợ khẩn cấp, tạm thời do Hội LHPN làm nòng cốt; kết nối 24/7 với các dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý và an ninh nhằm tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá mức độ rủi ro và điều phối can thiệp chuyên sâu cho các trường hợp cần trợ giúp.

Các đại biểu chúc mừng Tổ vận hành mô hình tại lễ ra mắt.

Tại lễ ra mắt, UBND xã An Nông đã ban hành quyết định thành lập Tổ vận hành mô hình gồm 12 thành viên, có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, công an, y tế và trường học trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị Tổ sớm thống nhất để ban hành quy chế hoạt động; nắm chắc tình hình địa bàn để phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời các trường hợp cần giúp đỡ. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã An Nông trao quà cho các hội viên khó khăn.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Nông.