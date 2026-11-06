Ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Nam Khánh Vĩnh

Sáng 6-11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Nam Khánh Vĩnh và tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ vận hành mô hình. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa cùng 70 đại biểu là lãnh đạo xã, tổ vận hành mô hình, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi ra mắt mô hình.

Tại chương trình, Hội LHPN xã đã báo cáo kết quả khảo sát, lựa chọn thành viên tham gia mô hình; UBND xã công bố quyết định về thành lập mô hình và quy chế hoạt động.

Mô hình có chức năng tiếp nhận thông tin, phát hiện sớm, đánh giá mức độ rủi ro, hỗ trợ ban đầu, kết nối dịch vụ, chuyển tuyến hoặc bố trí tạm lánh khi cần thiết; đồng thời, phối hợp theo dõi sau hỗ trợ đối với phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc đang gặp phải các vấn đề về bạo lực, xâm hại, tổn thương và những trường hợp cần hỗ trợ theo quy định. Địa điểm hoạt động của mô hình đặt tại Trạm Y tế xã - điểm trạm Cầu Bà và nhà trưởng thôn Gia Răng, xã Nam Khánh Vĩnh.

Tổ vận hành mô hình nhận quyết định và ra mắt tại chương trình.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, việc xây dựng mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV về xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn cho phụ nữ và trẻ em ngay từ cơ sở. Mô hình tại xã Nam Khánh Vĩnh là mô hình thí điểm thứ 4 trên toàn quốc do Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ triển khai.

Ra mắt mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại Trạm Y tế xã Nam Khánh Vĩnh - điểm trạm Cầu Bà.

Để mô hình vận hành hiệu quả, trở thành điểm tựa tin cậy của phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy đề nghị các thành viên Tổ vận hành phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phát hiện, tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, hỗ trợ ban đầu và kết nối kịp thời với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội LHPN các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, điều phối hoạt động; tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng cho thành viên Tổ vận hành và lực lượng tại các “điểm chạm đầu tiên”; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại và huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em.

Cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện hoạt động; duy trì phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN với công an, y tế, các ngành, đoàn thể và lực lượng tại thôn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn để mô hình hoạt động ổn định, hiệu quả và bền vững...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ vận hành mô hình và hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã. Nội dung tập huấn tập trung vào mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, đối tượng hỗ trợ, vai trò của tổ vận hành và cơ chế phối hợp liên ngành; kỹ năng nhận diện nguy cơ, dấu hiệu tổn thương, phát hiện sớm các trường hợp cần hỗ trợ; quy trình tiếp nhận, kết nối dịch vụ và các nguyên tắc hỗ trợ phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, các học viên còn thực hành kỹ năng hỗ trợ và xử lý tình huống theo nhóm, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của các thành viên trong quá trình triển khai mô hình.

CHÂU TƯỜNG