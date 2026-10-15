Ra mắt mô hình 'Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em' ở Hưng Yên

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nhà “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Sáng 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên phối hợp với UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) tổ chức chương trình ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Đây là cách làm mới, sáng tạo và thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em, nhất là những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn; qua đó, kịp thời phát hiện, hỗ trợ và ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc ngay từ cơ sở.

bà Đinh Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Dự chương trình có bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên; bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và thành viên tổ vận hành mô hình.

Tại chương trình, xã Vũ Thư cũng ra mắt tổ vận hành mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” gồm 36 thành viên; đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng vận hành mô hình, quy trình xử lý tình huống và phối hợp hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Đinh Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, mô hình là giải pháp thiết thực nhằm tạo đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kịp thời phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tại chương trình, xã Vũ Thư cũng ra mắt tổ vận hành mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” gồm 36 thành viên.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực trong gia đình kéo dài nhưng không được phát hiện, can thiệp kịp thời. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ chuyên nghiệp sẽ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng, ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đề nghị các thành viên tổ vận hành mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” xã Vũ Thư nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, bảo đảm phụ nữ và trẻ em khi gặp khó khăn, bạo lực hoặc nguy cơ bị xâm hại đều được phát hiện, hỗ trợ kịp thời, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Phạm Thị Như Phong - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư nhấn mạnh, việc triển khai mô hình thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và trẻ em thuộc nhóm yếu thế.

Bí thư xã Vũ Thư đề nghị tổ vận hành mô hình phát huy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ hiệu quả các trường hợp cần giúp đỡ; đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở thôn để chủ động phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa, hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra.