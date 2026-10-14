Ra mắt mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số” tại xã Đồng Tiến

Các đại biểu dự hội nghị.

Mô hình được triển khai tại 9/9 thôn trên địa bàn xã, với mục tiêu mỗi hộ gia đình lựa chọn một thành viên làm đầu mối “công dân số”.

Tại chương trình, xã Đồng Tiến đã ra mắt lực lượng triển khai mô hình gồm 18 thành viên là Trưởng thôn và Bí thư Chi đoàn của 9 thôn.

Ra mắt lực lượng triển khai mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số”.

Lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng rà soát hộ gia đình, lựa chọn công dân số, tuyên truyền, hướng dẫn và theo dõi kết quả thực hiện tại cơ sở theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Hướng dẫn các lực lượng triển khai mô hình sử dụng các ứng dụng.

Ngay sau lễ ra mắt, lực lượng nòng cốt triển khai mô hình được hướng dẫn cài đặt, đăng nhập và sử dụng ứng dụng ThanhHoa; thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng chữ ký số cá nhân, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; sử dụng tài khoản định danh điện tử, cập nhật, tích hợp thông tin và khai thác các tiện ích thiết yếu trên ứng dụng VNeID.

Các nội dung được kết hợp thực hành, giải đáp vướng mắc, giúp người tham gia nâng cao kỹ năng số để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại cơ sở.

Thông qua mô hình, xã Đồng Tiến hướng tới hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong mỗi gia đình, thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.