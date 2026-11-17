Lãnh đạo xã Thanh Oai tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Ảnh: Mai Quý

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận - tổ chức liên minh chính trị rộng lớn, là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh, tự hào với truyền thống vẻ vang của Mặt trận, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mai Quý

Tại chương trình, lãnh đạo xã đã trao kinh phí hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết; trao tặng 5 xe máy điện, 15 suất quà cho hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời biểu dương 20 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Những phần quà, những tấm gương được vinh danh là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân cư Thanh Oai – mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và nhân nghĩa.

Lãnh đạo xã trao kinh phí hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết cho trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Quý

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai đã ra mắt mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm”. Mô hình được triển khai với thông điệp: “Không thêm nhóm – thêm một kênh lắng nghe; không tăng thủ tục – tăng hiệu quả phục vụ Nhân dân”.

Lãnh đạo xã Thanh Oai đã trao tặng 5 xe máy điện cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Quý

Thông qua việc ứng dụng mã QR và các công cụ số đơn giản, thuận tiện, mô hình mở ra một kênh tương tác hai chiều giữa Mặt trận với nhân dân, giúp người dân dễ dàng gửi gắm ý kiến, phản ánh, kiến nghị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đề xuất sáng kiến, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả; đăng ký tham gia các hoạt động cộng đồng và giới thiệu những gương người tốt, việc tốt tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai ra mắt mô hình chuyển đổi số: “Mặt trận số - Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm”. Ảnh: Mai Quý

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ xã với chủ đề: “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Hành động – Vì nhân dân phục vụ”.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng thời nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tiên phong, đột phá trong công tác chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức hoạt động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mai Quý

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy truyền thống 96 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Lãnh đạo xã Thanh Oai biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Ảnh: Mai Quý