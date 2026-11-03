Ra mắt mô hình 'Mặt trận Đồng Thuận xây dựng cộng đồng dân cư số'

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.Đ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và trao quyết định thành lập Ban điều hành và 15 Tổ điều hành mô hình “Mặt trận Đồng Thuận xây dựng cộng đồng dân cư số”; thông qua quy chế hoạt động của mô hình với nhiều nội dung trọng tâm, như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán điện tử, khám chữa bệnh, giáo dục và các nhu cầu thiết yếu khác; hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận công nghệ số; tổ chức sinh hoạt định kỳ, tập huấn kỹ năng số và phản ánh kịp thời những khó khăn của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ số.

Trao quyết định thành lập Tổ điều hành mô hình “Mặt trận Đồng Thuận xây dựng cộng đồng dân cư số” - Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại buổi hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Thuận nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Việc xây dựng mô hình “Mặt trận Đồng Thuận xây dựng cộng đồng dân cư số” không chỉ giúp người dân từng bước tiếp cận, làm quen với công nghệ mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong sinh hoạt hằng ngày. Thông qua mô hình kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số ngay từ cơ sở.