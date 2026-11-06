Ra mắt Mô hình Lớp chuyển đổi số 0 đồng - Công cụ số nghĩa tình

"Lớp Chuyển đổi số 0 đồng" đầu tiên.

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn về kỹ năng số cũng như tình trạng thiếu hụt trang thiết bị làm việc của lực lượng nòng cốt ở cơ sở như Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động báo cáo Giám đốc Công an tỉnh cho chủ trương triển khai mô hình. Mục đích nhằm trực tiếp hỗ trợ các tổ chức cơ sở thông qua việc trang bị phương tiện hiện đại, chuyển giao phần mềm tiện ích do CLB Tham mưu Đổi mới sáng tạo nghiên cứu, đồng thời bồi dưỡng, "cầm tay chỉ việc" nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho đội ngũ cán bộ thôn ngay tại khu dân cư.

Tại lễ ra mắt, Ban Chỉ đạo mô hình đã trao tặng 1 bộ máy vi tính cho Ban cán sự thôn Trà Thanh, xã Thanh Bồng và tổ chức "Lớp Chuyển đổi số 0 đồng" đầu tiên cho đội ngũ cán bộ các thôn trên địa bàn xã Thanh Bồng. Toàn bộ kinh phí trang bị được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đúng tiêu chí "0 đồng".