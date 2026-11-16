Ra mắt mô hình Lái xe an toàn cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn hướng dẫn các kỹ năng cần thiết nhằm bảo đảm an toàn khi điều khiển phương tiện.

Tại chương trình, người dân được tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn các kỹ năng cần thiết nhằm bảo đảm an toàn khi điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, sau phần tuyên truyền, bà con còn được trực tiếp trải nghiệm phần mềm thi thử lý thuyết trên điện thoại, làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp, qua đó tự kiểm tra kiến thức và củng cố những quy định cần ghi nhớ. Bên cạnh đó, cán bộ Công an hướng dẫn người dân thực hành thi thử sa hình, giúp rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống có thể phát sinh khi tham gia giao thông.

Dịp này, Trạm CSGT Hòa Nhơn và Công an xã Hòa Vang đã trao tặng mũ bảo hiểm cùng một bộ máy vi tính trị giá 5 triệu đồng cho cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây sẽ là phương tiện hỗ trợ người dân học tập, ôn luyện và thi thử lý thuyết.