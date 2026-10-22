Ra mắt mô hình kinh doanh an toàn thực phẩm, thanh toán không tiền mặt

Phố Yên Lãng là một trong những tuyến phố có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống khá sôi động trên địa bàn phường Đống Đa. Việc tập trung nhiều cơ sở kinh doanh đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu cũng như điều kiện chế biến, bảo quản, phục vụ khách hàng.

Lãnh đạo phường Đống Đa trao logo nhận diện “Cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm” cho đại diện 14 cơ sở kinh doanh trên phố Yên Lãng. Ảnh: Đỗ Hưng

Từ thực tế đó, UBND phường Đống Đa xây dựng mô hình tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm, kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt tại phố Yên Lãng.

Theo bà Vũ Mai Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đống Đa, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã tiến hành rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Trong đó, công tác kiểm tra tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, vệ sinh môi trường, nguồn gốc nguyên liệu và việc bảo quản thực phẩm. Các cơ sở cũng được hướng dẫn công khai thông tin để người tiêu dùng thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn và giám sát.

Điểm nhấn tại lễ ra mắt là 14 cơ sở kinh doanh trên phố Yên Lãng được trao logo nhận diện “Cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm” sau quá trình kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí của mô hình.

Việc gắn logo không chỉ giúp người tiêu dùng nhận biết các cơ sở đáp ứng yêu cầu mà còn đặt ra trách nhiệm duy trì thường xuyên các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình kinh doanh.

Lãnh đạo phường Đống Đa gắn biển cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm trên phố Yên Lãng. Ảnh: Đỗ Hưng

Cùng với kiểm soát chất lượng thực phẩm, các cơ sở trên tuyến phố được hướng dẫn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR, chuyển khoản ngân hàng và các hình thức thanh toán điện tử khác. Việc công khai giá bán, phương thức thanh toán và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng được chú trọng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa nhấn mạnh, lễ ra mắt mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là các mô hình phải được duy trì thực chất, thường xuyên, mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo đó, mỗi cơ sở kinh doanh cần xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm thường xuyên, không chỉ để đáp ứng các tiêu chí khi được kiểm tra, đánh giá. Các cơ sở phải thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm; đồng thời duy trì phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, lấy sự an toàn và niềm tin của khách hàng làm nền tảng phát triển kinh doanh.

Lãnh đạo UBND phường cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và lực lượng chức năng tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, việc sử dụng logo nhận diện “Cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm” phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chí, tránh hình thức.

Đại diện các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố, ông Nguyễn Trí Tuệ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tuệ Đức Phát tham gia phát biểu hưởng ứng, thể hiện trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong việc thực hiện các tiêu chí của mô hình.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt biển nhận diện tuyến phố và tham quan một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phố Yên Lãng, tìm hiểu việc công khai thông tin an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt.