Ra mắt mô hình Khu vực thông minh đầu tiên tại Cần Thơ

Đây là mô hình đầu tiên của thành phố được thực hiện nhằm từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Tô Minh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Vị Tân cho biết mô hình Khu vực thông minh sẽ được nhân rộng trên địa bàn. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Ông Tô Minh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vị Tân cho biết: Mô hình được xây dựng để người dân có thể tiếp cận nhanh chóng, thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, thanh toán các dịch vụ thiết yếu dễ dàng; chính quyền có thể tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Mô hình Khu vực thông minh sẽ được nhân rộng ra tất cả các khu vực trên địa bàn phường thời gian tới, nhằm mục tiêu góp phần cho cuộc sống người dân thuận tiện hơn, an toàn hơn và chất lượng hơn.

Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trên không gian mạng qua Mô hình khu vực thông minh tại Khu vực 4, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Thực hiện mô hình, về hạ tầng số, địa phương từng bước hoàn thiện điều kiện tiếp cận công nghệ tại Nhà văn hóa khu vực; tổ chức sử dụng hiệu quả wifi miễn phí, máy vi tính, máy in và các thiết bị được trang bị, tạo điều kiện để người dân tìm kiếm thông tin, tiếp cận dịch vụ số và được hỗ trợ khi cần thiết.

Phần mềm nền tảng dữ liệu dùng chung được VNPT hỗ trợ trang bị trong Mô hình khu vực thông minh tại Khu vực 4, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Về tiện ích số trong đời sống, địa phương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại cơ sở kinh doanh; hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, học phí; nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Cantho Smart và tài khoản định danh điện tử VNeID. Cùng với đó, mô hình cũng giúp tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác giám sát, phòng ngừa vi phạm; từng bước hoàn thiện hệ thống camera an ninh, đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng,…

Mô hình khu vực thông minh tại Khu vực 4, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Ông Sính Văn Lâm, 65 tuổi ở Khu vực 4, phường Vị Tân cho biết, ông sử dụng điện thoại thông minh nhưng chỉ để nghe gọi. Nay có mô hình Khu vực thông minh, ông được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trên không gian mạng. Qua đó, ông từng bước làm quen với công nghệ, nâng cao kỹ năng số, góp phần thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trên không gian mạng qua Mô hình khu vực thông minh tại Khu vực 4, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Trước đó, thành phố Cần Thơ triển khai Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” từ ngày 10/10 đến hết ngày 8/12/2026. Thực hiện chiến dịch, Cần Thơ đặt chỉ tiêu trên 80% người dân trưởng thành được hướng dẫn và có phát sinh sử dụng ít nhất 1 dịch vụ số thiết yếu, gồm dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, hồ sơ/sổ sức khỏe điện tử, thương mại điện tử hoặc các nền tảng số phục vụ đời sống. Đến đầu tháng 12/2026, mỗi xã, phường của thành phố xây dựng và triển khai ít nhất một cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số để đánh giá, chia sẻ và nhân rộng.