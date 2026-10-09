Ra mắt mô hình 'Khu dân cư, chi đoàn, chi hội đồng hành cùng chuyển đổi số cộng đồng' tại Hòa An

Các thành viên mô hình “Khu dân cư, chi đoàn, chi hội đồng hành cùng chuyển đổi số cộng đồng” thôn Chắng Thượng ra mắt tại chương trình.

Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu. Đồng thời, khơi dậy tinh thần chủ động, tương trợ giữa các hộ gia đình trong ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại ngay từ cơ sở.

Việc triển khai mô hình nhằm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn liền với đời sống thường nhật của Nhân dân. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chính quyền xã từng bước hình thành thói quen số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn viên, hội viên xã Hòa An thực hiện phiên livestream giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương trên nền tảng số ngay tại chương trình.

Ngay tại chương trình ra mắt, Ủy ban MTTQ xã cùng các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức Phiên livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Hòa An năm 2026 trên nền tảng số, thu hút đông đảo người dân theo dõi và tương tác.