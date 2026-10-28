Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại xã Tây Hồ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Mô hình được thành lập với 30 thành viên, nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Mô hình với 11 tiêu chí thuộc 3 nhóm nội dung, gồm: “5 không” (không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí); “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và “3 an” (an toàn, an tâm, an sinh).

Các thành viên phụ nữ xã Tây Hồ ký cam kết thực hiện mô hình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Điểm mới của cuộc vận động là thay tiêu chí “không vi phạm chính sách dân số” bằng “không lãng phí”, đồng thời bổ sung nhóm tiêu chí “3 an”. Các tiêu chí hướng đến xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, hạnh phúc; góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn và chăm lo đời sống các thành viên.

Trước khi ra mắt mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Hồ tổ chức khảo sát, rà soát các hộ gia đình, ưu tiên những hộ chưa đạt hoặc chưa duy trì bền vững các tiêu chí “3 sạch”; đồng thời vận động các gia đình tự nguyện tham gia, cam kết thực hiện các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và xã Tây Hồ tặng hoa chúc mừng các thành viên tham gia mô hình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thông qua mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và xã Tây Hồ hướng đến nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, hình thành thói quen sinh hoạt văn minh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của mô hình; trao tặng 30 thùng rác hai ngăn, hỗ trợ các gia đình phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Các hộ gia đình tham gia mô hình nhận thùng rác 2 ngăn từ lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại xã Hòa Vang.