Ra mắt mô hình 'Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an' tại xã Hòa Vang

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương phát biểu tại chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Xã Hòa Vang, xã Tây Hồ là 2 địa phương được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lựa chọn và xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” trong năm 2026. Mỗi xã chọn 1 chi hội để triển khai xây dựng thí điểm mô hình.

Tại xã Hòa Vang, mô hình chính thức ra mắt tại thôn Bồ Bản với 30 thành viên tham gia. Đây là bước khởi đầu nhằm tập hợp các hộ gia đình chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường sống xanh, sạch và cộng đồng dân cư an toàn, qua đó đóng góp vào mục tiêu đưa xã Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027.

Ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại thôn Bồ Bảng với 30 thành viên. Ảnh: TÂM ĐAN

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được mở rộng từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trước đây.

Cuộc vận động với 11 tiêu chí, trong đó tiêu chí “5 không” gồm: không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí; “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “3 an” gồm: an toàn, an tâm, an sinh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương kỳ vọng từ điểm sáng thôn Bồ Bản, mô hình sẽ lan tỏa những cách làm hay, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.

Mục tiêu là để mỗi ngôi nhà thực sự là nơi nuôi dưỡng yêu thương, mỗi khu dân cư trở thành không gian sống an toàn, văn minh và thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và xã Hòa Vang trao tặng thùng rác cho các hộ gia đình. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề nghị các cấp hội chuyển mạnh từ tư duy “trực tiếp thực hiện” sang tư duy “chủ trì tham mưu, hướng dẫn, phối hợp và huy động nguồn lực”; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của cuộc vận động.

Thực hiện cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đặt mục tiêu hằng năm, mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ ít nhất 15 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; phấn đấu mỗi năm thành phố giúp 1.500 hộ gia đình đạt 11 tiêu chí.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng thùng rác 2 ngăn phục vụ phân loại rác thải tại nguồn cho các hộ gia đình. Đồng thời tập huấn kỹ năng trong chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; giới thiệu ứng dụng S-App Đà Nẵng nhằm hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.