Ra mắt mô hình “Doanh nghiệp không ma túy” tại AgriS Ninh Hòa

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa (tại xã Tân Định) tổ chức ra mắt mô hình “Doanh nghiệp không ma túy”.

Đại diện cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa ký cam kết thực hiện mô hình Doanh nghiệp không ma túy.

Tại buổi lễ, cán bộ công an tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình, xã hội và môi trường lao động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên công ty trong công tác phòng, chống ma túy.

Các đại biểu và cán bộ công nhân viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Dịp này, cán bộ, công nhân viên công ty ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống ma túy; tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Việc triển khai mô hình nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng, chống ma túy; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng doanh nghiệp an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.