Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em-Điểm đến địa chỉ tin cậy” được đặt tại trụ sở UBND phường Đồng Hới. Tổ vận hành mô hình gồm 35 thành viên, được xây dựng với cách tiếp cận mới không chỉ đơn thuần là một địa điểm để phụ nữ, trẻ em tìm đến khi gặp nguy cơ bạo lực, xâm hại hoặc những biến cố đột xuất trong cuộc sống và quan trọng hơn là thiết lập một mạng lưới kết nối đa ngành, sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ, bảo vệ và đồng hành với phụ nữ, trẻ em.

Điểm nổi bật của mô hình là sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng tại cơ sở, tạo thành một hệ thống hỗ trợ liên kết, trong đó Hội LHPN phường giữ vai trò nòng cốt, kết nối các lực lượng Công an, Y tế, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, việc ra mắt mô hình điểm “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em-Điểm đến địa chỉ tin cậy” tại phường Đồng Hới là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động của các cấp Hội LHPN tỉnh trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Đây là dấu mốc khẳng định quyết tâm của các cấp hội phụ nữ nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không bạo lực cho phụ nữ và trẻ em. Bởi khi xảy ra các tình huống bất an, điều mà nạn nhân cần nhất trước tiên là một nơi an toàn để tìm đến, có người sẵn sàng lắng nghe và kịp thời hỗ trợ. Vì vậy mô hình được xây dựng theo quy trình khép kín, gồm các bước: Tiếp nhận và đánh giá-kết nối và hỗ trợ-đồng hành và tái hòa nhập, hướng tới bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em.

Ra mắt các thành viên tổ vận hành mô hình - Ảnh: Thùy Trang

Với phương châm chủ động, dễ tiếp cận và kịp thời, các thành viên Tổ vận hành sẽ phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác định mức độ nguy cơ, hỗ trợ ban đầu, bảo vệ người bị bạo lực, kết nối các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và các dịch vụ trợ giúp cần thiết. Đây cũng là cơ chế để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và không để các vụ việc bạo lực, xâm hại bị bỏ qua.

Ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em-Điểm đến Địa chỉ tin cậy” tại phường Đồng Hới - Ảnh: Thùy Trang

Sau khi đi vào hoạt động, các thành viên sẽ được tập huấn, hướng dẫn về những nội dung thiết thực, như: Nhận diện nguy cơ bạo lực, xâm hại; chăm sóc sức khỏe tinh thần, sức khỏe sinh sản; bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng; kỹ năng xử lý tình huống và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Từ mô hình điểm tại phường Đồng Hới, Hội LHPN tỉnh sẽ theo dõi, đánh giá quá trình hoạt động, hoàn thiện cách thức tổ chức và rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng mô hình tại các địa bàn phù hợp.