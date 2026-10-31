Ra mắt mô hình 'Điểm chữa cháy công cộng' tại phường Cẩm Lệ

Mô hình ra mắt theo Kế hoạch 3461/KH-UBND ngày 29-10-2026 của UBND phường Cẩm Lệ.

Lãnh đạo CAP Cẩm Lệ trao quyết định ra mắt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng” tại đường An Hòa 10, Tổ dân phố số 12. Ảnh: V.Khánh.

Công an phường Cẩm Lệ được UBND phường giao chủ trì phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức; tham mưu công bố, trao quyết định thành lập và thông qua nội quy hoạt động của mô hình. Theo nội quy hoạt động, chỉ dùng phương tiện phòng cháy chữa cháy& cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) khi xảy ra sự cố hoặc có lệnh huy động; cấm dùng sai mục đích. Cấm phá hoại, tự ý di chuyển, làm hỏng hoặc để vật cản che khuất thiết bị, biển báo, nội quy. Người dân có nghĩa vụ phối hợp kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và đề xuất/vận động thay thế, sửa chữa thiết bị hư hỏng, hết hạn. Khi có cháy/nổ, lập tức hô hoán, ngắt điện, báo ngay cho Công an phường/lực lượng CS PCCC (114 hoặc 02363.675.248) và chủ động dùng phương tiện tại chỗ cứu người, chữa cháy. Cùng với đó, kịp thời tuyên dương cá nhân/tập thể có thành tích; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo pháp luật.

Công an phường Cẩm Lệ tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH tại lễ ra mắt. Ảnh: Văn Khánh.

Tại sự kiện, Công an phường Cẩm Lệ tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy và thực tập xử lý tình huống cháy, nổ giả định. Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC của người dân, phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm an toàn tại khu dân cư.