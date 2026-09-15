Đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình "05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng”.

Chiều 15/9, UBND xã Hương Sơn tổ chức lễ công bố, ra mắt mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo xã Hương Sơn cùng các đơn vị liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hương Sơn có 51 người tái hòa nhập cộng đồng. Nhìn chung, những người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cơ bản chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của người chấp hành án và các quy định của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Trần Tuấn Khoa phát biểu tại buổi lễ ra mắt mô hình "05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng”.

Mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” được xây dựng với sự tham gia, phối hợp của chính quyền địa phương, Công an xã, gia đình, các ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là mô hình nhằm huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm, tiếp cận nguồn vốn, nâng cao thu nhập, từng bước hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình và quyết định thành lập mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Hương Sơn.

Ban Chỉ đạo mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Hương Sơn ra mắt.

Các đơn vị, tổ chức liên quan cũng đã ký cam kết thực hiện mô hình.

Các đơn vị, tổ chức liên quan ký cam kết thực hiện mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Hương Sơn.