Ra mắt Mercedes-Benz GLC 350 e giá gần 3 tỷ đồng, chạy điện 128 km

GLC 350 e 4MATIC là một trong 5 mẫu xe điện hóa mới được Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu tại Tại triển lãm “The Icons, Electrified” đang diễn ra ở Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ triển lãm “The Icons, Electrified” diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11/2026, ở Thủ Thiêm Riverstage - Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu GLC 350 e 4MATIC sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài, có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 128 km và giá bán gần 3 tỷ đồng.

Đây là một trong 5 mẫu xe điện hóa mới (gồm CLA 200 electric, E 350 e, S 580 e 4MATIC FL và Mercedes-Maybach S 580 e FL) được hãng ra mắt trong dịp này, với giá bán lẻ khuyến nghị 2,999 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC có gói thiết kế ngoại thất thể thao AMG Line; mâm hợp kim thể thao AMG 20-inch thiết kế nan 5 chấu; gương chiếu hậu điều chỉnh và gập điện

GLC 350 e 4MATIC sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 313 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,7 giây, tốc độ tối đa 218 km/h.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC có kích thước tổng thể (D x R x C) lần lượt 4736 x 1.914 x 1.643 mm cùng chiều dài cơ sở 2.888 mm. Đi kèm đó là mâm hợp kim thể thao AMG 20-inch thiết kế nan 5 chấu

Điểm đáng chú ý của mẫu SUV này là bộ pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện từ 115-128 km theo tiêu chuẩn WLTP. Với phạm vi hoạt động này, GLC 350 e 4MATIC có thể đáp ứng nhiều nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị mà không cần sử dụng động cơ xăng, tùy điều kiện vận hành và trạng thái pin.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC có phạm vi di chuyển thuần điện đến 128 km

Xe được trang bị hệ thống sạc AC công suất 11 kW, thời gian sạc từ 0-100% khoảng 2,75 giờ theo thông số công bố. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố là 1,5 lít/100 km, trong khi mức tiêu thụ điện kết hợp đạt 392,96 Wh/km theo phương thức đo áp dụng tại Việt Nam.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da Nappa; ghế trước chỉnh điện và nhớ 3 vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic và điều hòa tự động 4 vùng

Về kích thước, GLC 350 e 4MATIC có chiều dài 4.736 mm, rộng 1.914 mm, cao 1.643 mm và chiều dài cơ sở 2.888 mm. Xe được thiết kế theo phong cách thể thao AMG Line, sử dụng mâm hợp kim AMG 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic và hệ thống đèn chào mừng mang dấu ấn Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,9-inch,Apple CarPlay™ và Android Auto™ không dây

Khoang nội thất trang bị vô-lăng ba chấu bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện, nhớ ba vị trí và tích hợp chức năng thông gió. Hệ thống điều hòa tự động THERMOTRONIC bốn vùng, kết hợp các công nghệ AIR BALANCE và ENERGIZING AIR CONTROL, hỗ trợ điều chỉnh môi trường không khí trong cabin.

Nội thất tiện nghi trên Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC với gói thiết kế thể thao AMG Line

Về công nghệ, xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch, hệ thống MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (Head-up Display). Hệ thống giải trí sử dụng âm thanh vòm Burmester 3D với 15 loa, công suất tối đa 710 W, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Sức mạnh của Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC là khối động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 230 kW (313 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 550 Nm cùng hộp số tự động 9 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp 1,5 l/100 km

Các trang bị an toàn và hỗ trợ lái đáng chú ý gồm DIGITAL LIGHT tích hợp ULTRA RANGE Highbeam, Active Brake Assist, DISTRONIC, Active Lane Keeping Assist, cảnh báo điểm mù, PARKTRONIC và camera 360 độ. Tính năng Transparent Bonnet hỗ trợ người lái quan sát khu vực bên dưới nắp capo, đặc biệt khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Cốp sau Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC chứa nhiều vật dụng và đóng mở bằng điện

Việc bổ sung GLC 350 e 4MATIC cho thấy Mercedes-Benz tiếp tục mở rộng lựa chọn xe hybrid sạc ngoài tại thị trường Việt Nam. Công nghệ PHEV kết hợp khả năng vận hành bằng điện trong những hành trình ngắn với động cơ xăng cho các chuyến đi dài, qua đó mang đến phương án chuyển đổi phù hợp với nhóm khách hàng chưa có điều kiện hoặc chưa sẵn sàng sử dụng xe thuần điện.