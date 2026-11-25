Sáng 25-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các cán bộ công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa gồm 34 thành viên, do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng ban; đồng thời thành lập Tổ cộng tác viên của mạng lưới gồm 116 cán bộ công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức thành lập Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa.

Ông Bùi Hoài Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Tổ cộng tác viên Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa.

Mạng lưới được thành lập nhằm đổi mới phương thức truyền thông, kết nối từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng tuyên truyền và tăng cường tương tác hai chiều. Qua đó, xây dựng hệ thống truyền thông công đoàn chủ động, chuyên nghiệp, sáng tạo, thiết thực, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm; nâng cao hiệu quả nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và quan hệ lao động từ cơ sở. Thông qua mạng lưới, những câu chuyện đẹp, mô hình hay, sáng kiến trong lao động sản xuất, việc làm trách nhiệm của cán bộ công đoàn và nghĩa cử sẻ chia sẽ được phát hiện, ghi nhận, lan tỏa.

Đây là kênh chuyển tải hoạt động công đoàn từ phân xưởng, nhà máy, doanh nghiệp đến đoàn viên, người lao động; góp phần lan tỏa hình ảnh, uy tín của tổ chức công đoàn, củng cố niềm tin và sự gắn bó của người lao động. Tổ cộng tác viên là lực lượng nòng cốt, trực tiếp kết nối, phản ánh thông tin từ cơ sở.

Ông Bùi Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hoài Nam đề nghị mạng lưới truyền thông kịp thời về chính sách, chương trình chăm lo Tết, trọng tâm là “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết công đoàn - Xuân 2027”, “Bữa cơm tất niên” và hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thông tin cần giúp người lao động nắm rõ đối tượng, điều kiện, thời gian, cách thức thụ hưởng; không để xảy ra tình trạng hoạt động chăm lo đã triển khai nhưng người lao động thuộc diện thụ hưởng không nắm được thông tin, bỏ lỡ quyền lợi. Các thành viên cần nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống, việc làm trước, trong và sau Tết; chú ý tiền lương, tiền thưởng, việc làm, thời gian nghỉ, nhất là trường hợp giảm thu nhập, mất việc, khó khăn hoặc không thể về quê. Vấn đề ảnh hưởng đông đến công nhân phải được phản ánh để công đoàn phối hợp với các bên hỗ trợ.

Ông Bùi Hoài Nam đề nghị mỗi cộng tác viên phấn đấu có ít nhất một sản phẩm truyền thông trong chiến dịch Tết, như: Tin, bài, hình ảnh, video ngắn hoặc câu chuyện về đoàn viên, người lao động. Mạng lưới cần lan tỏa câu chuyện bình dị, giàu ý nghĩa về tổ chức công đoàn. Các thành viên chủ động sáng tạo, chia sẻ nội dung; phát huy trang thông tin điện tử, nhóm nội bộ, mạng xã hội, bảng tin và tuyên truyền trực tiếp, kết nối cấp tỉnh với cơ sở. Sau chiến dịch Tết, cơ quan thường trực đánh giá mức độ tham gia, chất lượng sản phẩm, khả năng tiếp cận và phản hồi thông tin; biểu dương tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để mạng lưới hoạt động thực chất trong năm 2027 và những năm tiếp theo…