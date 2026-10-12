Ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp; hội, hiệp hội…

Đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, động lực tăng trưởng

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong phương thức quản lý và phát triển: từ các dự án riêng lẻ sang kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo hợp lực giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, sự kiện được kết nối bởi tình yêu đối với văn hóa, bởi trách nhiệm đối với sự phát triển của văn hóa và công nghiệp văn hóa nước nhà.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ ra mắt

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định: mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hóa. Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước, cho tương lai của dân tộc. Trong sự phát triển ấy, doanh nhân đóng vai trò hết sức quan trọng.

Trân trọng ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch thời gian qua, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa phải đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, việc làm và động lực tăng trưởng; đồng thời bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam và của sản phẩm văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời cộng đồng doanh nghiệp chung tay giải những bài toán cụ thể: biến di sản thành trải nghiệm số hấp dẫn; phát triển chương trình biểu diễn gắn với du lịch; xây dựng thương hiệu ẩm thực; ứng dụng công nghệ để sáng tạo, phân phối sản phẩm văn hóa đến đông đảo công chúng…

Từ năm 2026, chủ trương dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa tạo thêm điều kiện quan trọng để Nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo, dẫn dắt và huy động các nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập môi trường thuận lợi và động lực phát triển mới. Đặc biệt, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được xây dựng.

Quang cảnh chương trình

Ngày 24/11 tới là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên theo tinh thần Nghị quyết 80 và chủ trương đã được Quốc hội thông qua. Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 24/11. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, để văn hóa thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành ngày hội của toàn dân.

Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tiên phong, chủ động xây dựng các sản phẩm có tính sáng tạo để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và đóng góp ý tưởng. Mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động thiết thực của doanh nghiệp sẽ góp phần làm cho Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên thực sự có ý nghĩa.

Công bố 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập nhằm xóa bỏ khoảng cách từ ý tưởng sáng tạo đến thị trường thương mại. Không dừng lại ở việc kết nối hành chính, Mạng lưới là diễn đàn hợp tác thực chất để giải quyết các vấn đề cốt lõi: bảo hộ bản quyền tác giả, chia sẻ dữ liệu số, phát triển tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh mong muốn Mạng lưới hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả và các mối kết nối ngày càng chặt chẽ, tạo ra những kết quả thực chất, những sản phẩm đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa và đất nước.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về các sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Thay vì đặt ra các định hướng chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra 17 "bài toán mở" gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sĩ và các viện/trường cùng tham gia giải quyết.

Trước hết, xây dựng nguồn dữ liệu để cộng đồng cùng sáng tạo. Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia,tập hợp, số hóa, chuẩn hóa và kết nối những nguồn tài nguyên văn hóa đang phân tán, tạo nguồn dữ liệu tin cậy cho nghiên cứu, giáo dục, sản xuất nội dung và phát triển trí tuệ nhân tạo về văn hóa Việt Nam. Năm 2026, hướng tới vận hành phiên bản đầu tiên và mở cổng kết nối thử nghiệm để doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo cùng khai thác.

Bên cạnh đó, xây dựng những nền tảng giúp nhiều người, nhiều doanh nghiệp cùng phát triển. Cụ thể, Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa kết nối người sáng tạo, chủ sở hữu bản quyền, nhà đầu tư và thị trường; hỗ trợ giao dịch, cấp phép và thương mại hóa sản phẩm, tài sản trí tuệ.

Các sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam từ hạ tầng sáng tạo đến thương hiệu quốc tế được công bố

Phim trường số phát triển hạ tầng, công nghệ và công cụ sản xuất phim hiện đại, có khả năng dùng chung cho nhiều nhà sản xuất.

Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn: Làm chủ công nghệ sân khấu, kết nối âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động để phát triển những chương trình nghệ thuật có thể biểu diễn thường xuyên.

Trên nền tảng đó, kiến tạo những sản phẩm và thương hiệu được công chúng lựa chọn, gồm: Thanh âm Việt Nam; Nhà thi đấu e-Sport; Game thuần Việt - Hào khí Đông A và Sơn Hà Dị lục; Vietnam.Travel và Visit Vietnam; Sao Chọn; Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu; Tủ sách Công nghiệp văn hóa…