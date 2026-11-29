Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh cùng đông đảo giảng viên, chuyên gia, bác sĩ và du học sinh Việt Nam đang công tác, học tập tại Viện Công nghệ châu Á (AIT), các trường đại học và bệnh viện tại Thái Lan.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá các hoạt động kết nối thời gian qua đã góp phần phát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Thái Lan, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thúc đẩy hợp tác song phương. Nhiều đề xuất thiết thực đã được đưa ra, tập trung vào hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nghiên cứu sinh.

Theo Đại sứ, việc ra mắt Mạng lưới là bước tiếp nối các hoạt động trao đổi, kết nối trước đây, hướng tới chuyển hóa những ý tưởng ban đầu thành các hoạt động cụ thể, thường xuyên và có kết quả thiết thực.

Đại sứ nhận định đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan có tiềm năng về chuyên môn và đa dạng lĩnh vực hoạt động. Mạng lưới sẽ mở rộng sự tham gia của các chuyên gia, trí thức, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam. Hoạt động của Mạng lưới cần mang lại giá trị thiết thực cho các thành viên, qua đó đóng góp cho cộng đồng, sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ và đồng hành cùng Mạng lưới trong quá trình xây dựng, phát triển.

Ban Điều phối Mạng lưới do Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh làm Trưởng ban, cùng cán bộ phụ trách công tác cộng đồng của Đại sứ quán, đại diện Văn phòng Khoa học Công nghệ, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan và các chuyên gia, trí thức.

Trao đổi về định hướng hoạt động thời gian tới, Tham tán Công sứ Hoàng Diễm Hạnh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các sản phẩm cụ thể, thiết thực với sự tham gia và đóng góp của các thành viên. Ban Điều phối sẽ từng bước triển khai công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng trí thức để hiện thực hóa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Toàn cảnh lễ ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Tại sự kiện, các đại biểu trao đổi về quy chế, phương thức hoạt động và cơ chế điều phối của Mạng lưới, hướng tới duy trì hoạt động thường xuyên nhưng vẫn bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện công tác của từng thành viên.

Về nội dung hợp tác, các ý kiến tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng như chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, môi trường, y tế. Đối với chương trình hoạt động năm 2027, các đại biểu đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên môn, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của các thành viên, tạo thuận lợi cho việc kết nối và triển khai các sáng kiến chung.

Bên cạnh đó, Mạng lưới dự kiến tổ chức các hội thảo trực tuyến, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp cho nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Việc ra mắt Mạng lưới diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững các nguồn lực trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam trên toàn cầu.

Mạng lưới tại Thái Lan được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa định hướng này, tạo cầu nối giữa đội ngũ trí thức Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại nước sở tại với các cơ quan, tổ chức, trường đại học trong nước.

Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan tham dự. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Đáng chú ý, lực lượng trí thức Việt Nam định cư lâu năm tại Thái Lan hiện chưa đông đảo. Thành phần chủ yếu của Mạng lưới là các giảng viên, nhà nghiên cứu đang công tác tại AIT và các trường đại học, cùng học viên cao học, nghiên cứu sinh và du học sinh tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu. Đây là lực lượng trẻ, có trình độ chuyên môn, được tiếp cận môi trường học thuật quốc tế và có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu, hợp tác đa ngành.

Việc kết nối đội ngũ này không chỉ tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, chia sẻ thông tin chuyên môn và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, mà còn góp phần tập hợp các ý tưởng, sáng kiến có khả năng đóng góp cho đất nước.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển sâu rộng, hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đánh giá là những lĩnh vực giàu tiềm năng. Thông qua Mạng lưới, các thành viên có thể thúc đẩy trao đổi chuyên gia, kết nối trường đại học, tổ chức nghiên cứu và triển khai các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Với việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và các mối liên kết quốc tế của đội ngũ trí thức Việt Nam tại Thái Lan, Mạng lưới được kỳ vọng trở thành cầu nối hiệu quả với các cơ quan, tổ chức trong nước, góp phần huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thái Lan.