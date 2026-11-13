Ra mắt Mạng lưới cảnh báo rủi ro trực tuyến đa ngành tại Việt Nam

Tọa đàm "Xây dựng mạng lưới cảnh báo rủi ro trực tuyến" do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Google phối hợp với Liên minh Niềm tin số cùng Momo tổ chức. Ảnh: Lê Minh

Sáng 13-11, tại Tọa đàm "Xây dựng mạng lưới cảnh báo rủi ro trực tuyến", Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an) đã giới thiệu Mạng lưới cảnh báo rủi ro trực tuyến đa ngành tại Việt Nam.

Mạng lưới do Cục A05 chủ trì, kết nối cơ quan quản lý với các doanh nghiệp tài chính - ngân hàng, ví điện tử, viễn thông, mạng xã hội, thương mại điện tử và giao vận để chia sẻ tín hiệu lừa đảo theo thời gian thực.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, dẫn dụ qua tin nhắn, cuộc gọi rồi nhanh chóng chiếm đoạt, tẩu tán tiền. Do mỗi tổ chức đơn lẻ chỉ nắm bắt được một phần hành vi, thường là bước chuyển tiền cuối cùng. Do vậy, Mạng lưới ra đời để ghép nối các dữ liệu rời rạc như số điện thoại, đường dẫn, số tài khoản thành bức tranh toàn cảnh về đường dây lừa đảo.

Được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các mô hình quốc tế như Global Signal Exchange (GSE), Anti-Scam Intelligence Loop (Úc) và Cifas (Anh) có điều chỉnh phù hợp với Việt Nam, Mạng lưới hướng tới bốn mục tiêu chính: Bảo vệ người dân xuyên suốt không gian số từ lúc bị tiếp cận đến khi giao dịch; rút ngắn thời gian cảnh báo xuống mức gần thời gian thực để kịp ngăn chặn thiệt hại; xây dựng năng lực phòng thủ chung nhằm giảm chi phí cho từng tổ chức; và kết nối với các mạng lưới quốc tế.

Trọng tâm của Mạng lưới là "tín hiệu rủi ro", bao gồm số điện thoại, tài khoản, đường dẫn, website hay tài khoản mạng xã hội nghi vấn. Các tín hiệu này không đồng nhất với kết luận pháp lý và không chứa dữ liệu cá nhân của nạn nhân. Thành viên sẽ gửi tín hiệu về đầu mối tập trung (AI Central Hub) để trí tuệ nhân tạo đối chiếu, đánh giá rủi ro và chia sẻ lại ngay lập tức. Từ đó, từng đơn vị chủ động cảnh báo khách hàng và phản hồi kết quả xử lý để tăng độ chính xác cho hệ thống.

Mọi chức năng được cung cấp trên cổng thông tin Anti-Scam Hub với hai phân quyền chính là quản trị viên nền tảng và thành viên tham gia. Quá trình vận hành tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc: Thẩm định thành viên đầu vào; phân tầng chia sẻ tín hiệu theo độ nhạy cảm; bảo vệ dữ liệu cá nhân theo luật định; quy định minh bạch quyền lợi, nghĩa vụ và cơ chế khiếu nại trong chính sách thành viên.

Với tinh thần cùng góp sức bảo vệ cộng đồng, Mạng lưới giúp người dân nhận cảnh báo sớm ngay trên các ứng dụng quen thuộc trước khi xảy ra thiệt hại về tài sản và tinh thần. Mỗi phản ánh được lan tỏa sẽ giúp cộng đồng, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô nhỏ và nhóm người dùng dễ bị tổn thương nhằm tránh được thủ đoạn tương tự, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, triệt phá đường dây tội phạm. Cuối cùng, việc liên kết với GSE và Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) sẽ tạo ra cơ chế chia sẻ tín hiệu hai chiều, giúp bảo vệ người dùng tại Việt Nam lẫn các quốc gia khác.