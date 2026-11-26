Cuốn kỷ yếu “30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam-Vững nền tảng-Mở tương lai”. (Ảnh VŨ TRÀ)

Trải qua 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026), từ những ngày đầu đặt nền móng cho một thị trường còn non trẻ, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hoàn thiện về thể chế, hiện đại hóa hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quy mô và tăng cường hội nhập quốc tế.

Những thành quả đó gắn liền với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính; sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ ngành chứng khoán cùng sự đồng hành, đóng góp của các thành viên thị trường, tổ chức tài chính, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cuốn kỷ yếu được kết cấu thành ba phần, tái hiện hành trình hình thành, phát triển và định hướng tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phần thứ nhất với chủ đề “Ba thập kỷ kiến tạo nền tảng” đưa người đọc trở về những năm tháng đầu tiên khai mở thị trường, những quyết định mang tính nền tảng và nỗ lực của các thế hệ đi trước.

Thông qua những câu chuyện, hồi ức và trải nghiệm của những người trực tiếp tham gia kiến tạo thị trường, phần nội dung này làm nổi bật tinh thần tiên phong, sự bền bỉ và khát vọng đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam.

Phần thứ hai, “Hiện đại hóa thị trường-Củng cố niềm tin-Hội nhập quốc tế”, tập trung phản ánh quá trình phát triển và chuyển mình của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới. Các nội dung đề cập việc hoàn thiện nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao tính minh bạch, mở rộng quy mô, thu hút dòng vốn, đổi mới hoạt động và tăng cường hội nhập quốc tế.

Phần thứ ba, “Một tương lai-Khơi thông nguồn lực”, đề cập những định hướng, tầm nhìn và kỳ vọng đối với chặng đường phát triển tiếp theo. Trong đó, thị trường chứng khoán tiếp tục được xác định là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Những thông điệp về đổi mới, phát huy nội lực, khát vọng vươn lên và mở rộng cơ hội phát triển thể hiện niềm tin vào triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Với sự kết nối giữa những hồi ức về chặng đường 30 năm, những góc nhìn về quá trình phát triển, đổi mới, hội nhập và triển vọng tương lai, cuốn kỷ yếu không chỉ lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ của ngành chứng khoán Việt Nam mà còn ghi lại tâm huyết, trí tuệ và khát vọng của nhiều thế hệ.

Ấn phẩm là dịp nhìn lại những giá trị đã được kiến tạo, kế thừa thành quả, tiếp thêm động lực để ngành chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Độc giả có thể quét mã QR do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cung cấp để đọc phiên bản điện tử của cuốn kỷ yếu.