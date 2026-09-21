Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Lào Cai

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS Kim Tân.

Dự lễ ra mắt tại Trường THCS Kim Tân có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Lào Cai; đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường; đại diện phụ huynh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Các đại biểu và học sinh dự Lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS Kim Tân.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS Kim Tân được bài trí trang trọng, khoa học, sinh động và gần gũi.

Không gian thực được bố trí tại phòng đọc của thư viện nhà trường, gồm: khu trưng bày truyền thống giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kiện Bác Hồ thăm Lào Cai; không gian học tập mở với nhiều đầu sách phù hợp với các lứa tuổi; khu trưng bày sản phẩm học tập và làm theo lời Bác của học sinh nhà trường.

Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai tặng Trường THCS Kim Tân bức ảnh Bác Hồ thăm, nói chuyện với thiếu niên, nhi đồng.

Không gian điện tử được xây dựng tại địa chỉ http://kimtan.elc.vn/kgvhhcm, giúp người dùng thuận tiện tra cứu qua mã QR mọi lúc, mọi nơi. Không gian số giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác đối với Lào Cai; những tác phẩm tiêu biểu của Người cùng các hoạt động học tập và làm theo Bác của thầy, trò nhà trường.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện lòng kính trọng, biết ơn của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tạo môi trường học tập đặc biệt, giúp thầy, trò Trường THCS Kim Tân hiểu thêm về Bác; tự soi, tự sửa, dưỡng tâm, rèn chí và cùng nhau thi đua dạy tốt, học tốt.

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Trường THCS Kim Tân.

Dịp này, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường Lào Cai đồng loạt ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Căn cứ điều kiện thực tế, mỗi chi bộ, đảng bộ lựa chọn hình thức xây dựng phù hợp, kết hợp hài hòa giữa không gian thực và không gian số.

Các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng theo hướng hoạt động thường xuyên, bền vững, tránh hình thức; gắn kết quả học tập và làm theo Bác với công tác kiểm tra, giám sát, thi đua và khen thưởng.

*Trường THCS Ngô Văn Sở ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Sáng 21/9, Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, các đại biểu, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và tham quan các khu vực trưng bày tại Phòng học bộ môn Lịch sử và Địa lí.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai tham quan Không gian Hồ Chí Minh tại Trường THCS Ngô Văn Sở.

Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh tham quan khu trưng bày tại Phòng học bộ môn Lịch sử và Địa lí.

Không gian được bố trí với nhiều nội dung như: khu tượng Bác; tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hình ảnh “Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục”, “Bác Hồ với Lào Cai”; khu sách, báo về Bác và thư viện điện tử số. Điểm nổi bật là các hình ảnh, tư liệu, sách báo và học liệu số tại đây sẽ được khai thác, lồng ghép trong giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí.

Học sinh trải nghiệm khu sách, báo về Bác Hồ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Trường THCS Ngô Văn Sở.

Qua đó, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, tăng trải nghiệm, đồng thời hiểu thêm về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những dấu ấn của Người với Lào Cai.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THCS Ngô Văn Sở.

Việc đồng loạt xây dựng, ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động của phường Lào Cai nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2026).

Hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc; khơi dậy quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.