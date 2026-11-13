Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang.

Xã Nam Xang hiện có 155 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; 567 hộ kinh doanh cùng các hợp tác xã và nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, Nam Xang còn có nhiều ngành nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và những tiềm năng có thể tiếp tục khai thác, phát triển.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn còn hạn chế về kỹ năng quảng bá, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường trên môi trường số. Việc kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa cơ sở sản xuất với chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cũng cần được quan tâm thúc đẩy.

Lãnh đạo xã Nam Xang trao Quyết định thành lập Ban Điều hành Không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng, Quyết định thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang.

Xuất phát từ yêu cầu đó, UBND xã Nam Xang xác định việc xây dựng Không gian Khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng là giải pháp thiết thực, nhằm tạo dựng môi trường để kết nối các nguồn lực, chia sẻ tri thức, hỗ trợ kỹ năng, khuyến khích hình thành ý tưởng mới và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không gian Khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động tập huấn, giới thiệu sản phẩm hay livestream bán hàng mà sẽ trở thành địa chỉ chung của cộng đồng, nơi doanh nghiệp tìm được đối tác, hộ kinh doanh tìm được phương thức quảng bá mới, người có ý tưởng khởi nghiệp tìm được sự tư vấn, hỗ trợ và những sản phẩm đặc trưng của quê hương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Để hiện thực hoá mục tiêu đó, UBND xã đã chủ động khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân; lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án bố trí cơ sở vật chất và tổ chức điều hành phù hợp với điều kiện thực tế.

Không gian Khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang được bố trí tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, gồm 2 khu vực chức năng chính: Phòng Livestream và truyền thông số; phòng Kết nối và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

UBND xã Nam Xang và Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh ký kết thoả thuận hợp tác vận hành Không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng.

UBND xã Nam Xang bố trí 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi để đầu tư, bổ sung các điều kiện cần thiết phục vụ xây dựng Không gian giai đoạn 1, trên cơ sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, xã thành lập Ban Điều hành Không gian và định hướng hình thành Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang, tạo cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình tổ chức, khai thác và phát triển mô hình. Đây là bước khởi đầu, thể hiện tinh thần chủ động của chính quyền địa phương trong việc tạo dựng môi trường hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định: Sự ra đời của Không gian Khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang không chỉ là việc khai trương một điểm sinh hoạt mới, mà là một bước đi tiên phong của xã Nam Xang (xã đầu tiên của tỉnh xây dựng không gian này), cụ thể hoá sinh động Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về “Chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo” ngay tại cơ sở.

Đây sẽ là nơi biến những tiềm năng nông nghiệp, làng nghề, di sản văn hoá và tài nguyên bản địa của xã thành những sản phẩm OCOP đặc sắc, những mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế số có giá trị gia tăng cao.

Để Không gian Khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang đi vào chiều sâu, hoạt động thực chất, phát huy hiệu quả bền vững, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã tiếp tục lồng ghép nội dung phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết số 86/NQ-CP; quan tâm bố trí nguồn lực, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có và tạo hành lang thông thoáng nhất để hỗ trợ người dân, hợp tác xã và hộ kinh doanh mạnh dạn thử nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

Ban Điều hành Không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã, các tổ chức đoàn thể và Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang phải xây dựng nơi đây thực sự trở thành “Không gian kết nối tri thức và công nghệ” của xã.

Bà con nhân dân và các bạn trẻ mạnh dạn, tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ Không gian này để biến những trăn trở, ý tưởng từ thực tiễn đồng ruộng, nhà xưởng thành những dự án khởi nghiệp cụ thể.

Các đại biểu tham quan phòng livestream các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện vai trò cơ quan chủ trì tham mưu triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương sẽ luôn đồng hành sát sao, ưu tiên hỗ trợ về chuyên môn, kết nối mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ quảng bá sản phẩm để Không gian Khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng xã Nam Xang trở thành một mô hình điểm, lan toả mạnh mẽ ra toàn tỉnh.