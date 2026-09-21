Ra mắt Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Lào Cai

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, học sinh và Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh lễ ra mắt Không gian Hồ Chí Minh.

Không gian Hồ Chí Minh được xây dựng theo hướng trực quan, hiện đại, kết hợp trưng bày truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Gần 2.000 tài liệu được sưu tầm, lựa chọn, sắp xếp khoa học; nhiều tư liệu được số hóa, tích hợp mã QR, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tìm hiểu.

Nội dung trưng bày được tổ chức theo nhiều chủ đề, nổi bật là “Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ”, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bản đồ, hình ảnh, tư liệu và các trích dẫn tiêu biểu.

Các cuốn sách được sắp xếp khoa học, giúp bạn đọc thuận tiện tìm kiếm, nghiên cứu.

Không gian cũng giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Người như: “Đường Kách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc” cùng các công trình nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mô hình xếp sách nghệ thuật “Lăng Bác Hồ” và hình ảnh văn kiện lịch sử “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945 tạo điểm nhấn cho khu vực trưng bày.

Đặc biệt, khu vực “Bác Hồ trong lòng người Yên Bái, Lào Cai” giới thiệu các tư liệu về tình cảm, lời căn dặn của Bác đối với đồng bào các dân tộc; những hình ảnh, câu chuyện thể hiện tình cảm của Nhân dân địa phương dành cho Người cùng những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khu vực “Bác Hồ trong lòng người Yên Bái, Lào Cai” giới thiệu tình cảm, lời căn dặn của Bác và những việc làm cụ thể của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương trong học tập và làm theo Người.

Điểm mới của không gian là khu vực số với hệ thống máy tính tra cứu, máy tính bảng, màn hình cảm ứng, mã QR và các nền tảng thư viện số. Bên cạnh sách, báo điện tử, bạn đọc có thể tiếp cận phim tư liệu, video, sách nói, triển lãm ảnh số và nhiều nội dung đa phương tiện.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng Không gian Hồ Chí Minh.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp tục hoàn thiện nội dung, thường xuyên bổ sung tư liệu, tăng cường số hóa, nâng cao chất lượng tra cứu và thuyết minh, bảo đảm nội dung chính xác, khoa học, dễ tiếp cận.

Đồng thời, cần tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng, gắn không gian với phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống và sinh hoạt chính trị; tăng cường phối hợp giữa ngành văn hóa, ngành giáo dục, các tổ chức chính trị - xã hội và trường học để tổ chức giới thiệu sách, trưng bày chuyên đề, tọa đàm, kể chuyện cùng các hoạt động trải nghiệm về Bác Hồ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị gắn việc khai thác Không gian với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiên cứu đưa hoạt động tham quan, học tập tại không gian vào nội dung sinh hoạt phù hợp; chuyển nhận thức thành tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, trách nhiệm trong công việc, thực hành tiết kiệm và dám đổi mới vì lợi ích chung.

Đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh: “Mỗi tư liệu, hình ảnh, câu chuyện về Bác tại không gian này là một lời nhắc nhở về trách nhiệm đối với quê hương và Nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa, giáo dục và tri thức có sức lan tỏa; góp phần chuyển những lời căn dặn của Bác thành ý chí, quyết tâm và hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân Lào Cai”.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang tặng Thư viện tỉnh Lào Cai một số cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang tặng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Thư viện tỉnh Lào Cai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Không gian Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu và cùng đông đảo cán bộ, học sinh và Nhân dân trên địa bàn tham quan Không gian Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Lào Cai.

Cán bộ, học sinh và Nhân dân tham quan, tìm hiểu các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh được kỳ vọng trở thành địa chỉ văn hóa, giáo dục và tri thức, góp phần đưa các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân; qua đó bồi đắp hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp cùng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.