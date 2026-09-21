Ra mắt Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện Lào Cai

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Không gian Hồ Chí Minh bằng công nghệ số, chính thức đưa không gian vào phục vụ Nhân dân, du khách

Dự chương trình có ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và bạn đọc.

Các đại biểu tham quan Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện Lào Cai

Không gian Hồ Chí Minh được thiết kế gồm 5 khu vực: Trung tâm Không gian Hồ Chí Minh; Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ; các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tài liệu viết về Bác; “Bác Hồ trong lòng người Yên Bái, Lào Cai”; và Không gian số.

Không gian góp phần tạo điểm nhấn cho phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số tại Thư viện Lào Cai

Tại đây, hơn 500 tài liệu đã được sưu tầm, lựa chọn và sắp xếp khoa học. Bên cạnh hệ thống sách, báo, tư liệu trưng bày theo phương thức truyền thống, nhiều nội dung được số hóa, tích hợp mã QR, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu và tiếp cận thông tin bằng các thiết bị điện tử.

Tại Không gian Hồ Chí Minh hơn 500 tài liệu được sưu tầm, lựa chọn và sắp xếp khoa học

Đáng chú ý, Không gian số cung cấp nhiều nội dung đa phương tiện như sách, báo điện tử, phim tư liệu, video, audio sách nói và triển lãm ảnh số. Cách tiếp cận này giúp việc tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở nên trực quan, sinh động, phù hợp với nhu cầu của bạn đọc, nhất là học sinh, đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Không gian Hồ Chí Minh bằng công nghệ số, chính thức đưa không gian vào phục vụ Nhân dân, du khách.

Không gian Hồ Chí Minh được thiết kế hiện đại, kết hợp trưng bày truyền thống với công nghệ số

Việc ra mắt Không gian Hồ Chí Minh không chỉ bổ sung một địa chỉ đọc, học tập và nghiên cứu tại Thư viện Lào Cai mà còn mở ra phương thức mới trong giới thiệu, khai thác và phát huy giá trị hệ thống tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian là địa chỉ đọc, học tập, nghiên cứu và trải nghiệm, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sự kết hợp giữa không gian trưng bày truyền thống và công nghệ số góp phần đưa tư liệu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là học sinh, đoàn viên, thanh niên.

Không gian Hồ Chí Minh sẽ là địa chỉ đọc, học tập, nghiên cứu và trải nghiệm, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tạo điểm nhấn cho phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số tại Thư viện Lào Cai.