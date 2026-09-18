Ra mắt Hợp tác xã nuôi trồng và chế biến hàu Bắc Gianh

Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng hoa chúc mừng Hợp tác xã nuôi trồng và chế biến hàu Bắc Gianh - Ảnh: N.M

Thời gian qua, Hội LHPN phường Bắc Gianh đã đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Phát huy lợi thế địa phương, với sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, HTX nuôi trồng và chế biến hàu Bắc Gianh được thành lập với 8 thành viên, do bà Trần Thị Song làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt - Ảnh: N.M

Hiện phường Bắc Gianh có 3 hộ nuôi hàu đại dương với 31 bè nuôi, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động, thu nhập bình quân mỗi hộ khoảng 200 triệu đồng/năm. Bước đầu sản phẩm hàu Bắc Gianh đã được thị trường đón nhận, tạo sinh kế và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Việc thành lập HTX nhằm chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, chuẩn hóa quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng, tạo sản phẩm có thương hiệu và giá trị cao, từng bước xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Đại diện lãnh đạo phường Bắc Gianh tặng hoa chúc mừng Hợp tác xã nuôi trồng và chế biến hàu Bắc Gianh - Ảnh: N.M

Sản phẩm hàu Bắc Gianh được thiết kế bao bì, nhãn mác, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc; đồng thời được kiểm nghiệm các chỉ tiêu liên quan, bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ HTX nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu hàu Bắc Gianh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm - Ảnh: N.M

Sản phẩm hàu Bắc Gianh được thiết kế bao bì, nhãn mác, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc - Ảnh: N.M

Gian trưng bày các sản phẩm của HTX nuôi trồng và chế biến hàu Bắc Gianh tại lễ ra mắt thu hút sự quan tâm của đại biểu và khách tham quan.