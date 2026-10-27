Nhằm tạo điều kiện cho các hội viên nông dân có cơ hội hỗ trợ nhau cùng phát triển thông qua việc liên kết các khâu của quá trình sản xuất hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tăng thu nhập, Hội Nông dân xã Lục Yên đã chủ động tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Mò Me Lục Yên chuyên trồng, sản xuất lúa nếp đặc sản địa phương với 6 thành viên và Tổ hợp tác trồng cây dược liệu Khôi nhung thôn Át Thượng với 15 thành viên.

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp nếp Mò Me Lục Yên.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Lục Yên tặng hoa chúc mừng Tổ hợp tác trồng cây dược liệu Khôi nhung thôn Át Thượng.

Việc thành lập và ra mắt Hợp tác xã và Tổ hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, cá thể, giúp cho những người lao động tự nguyện tập hợp nhau lại trong một tổ chức kinh tế chung, là phương thức để bảo đảm lợi ích và xây dựng vị thế của các cá nhân tham gia vào Hợp tác xã, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.